«Чувствовала себя Алисой в стране чудес». Туристка описала российское село

Тревел-блогерша Елена Лисейкина описала российское село словами «чувствовала себя Алисой в стране чудес». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Большинство знают Палех по лаковым шкатулкам с жар-птицами, отметила россиянка. Также село в 2021 году внесли в список самых красивых в стране. Путешественница призналась, что ехала и ожидала увидеть классическую провинцию, законсервированную в XIX веке. Однако после приезда автор блога поняла, что все не так однозначно.

Место к тому же называют селом-академией из-за огромного количества проживающих в нем художников. В настоящее время их более 600, когда всего жителей в селе — 5000.

Лисейкина написала, что село активно развивается и принимает людей со всей страны сегодня. В него даже приезжают художники из Москвы.

«И это не пенсионеры на дачу, а активные авторы с выставками и проектами. За один день я попала на три выставки современного искусства. В Палехе. В поселке с пятью тысячами жителей», — отметила путешественница.

Она объяснила, что Палех привлекает их возможностью изучения иконописи, уникальной традиции лаковой миниатюры и известным училищем искусств, которое функционирует с 1926 года.

