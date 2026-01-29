От Хайнаня до Харбина: зачем россияне едут в Китай и что будет дальше

Взаимная отмена виз между Россией и Китаем для групповых туристических поездок, вступившая в силу 2025 году, стала одним из самых заметных событий на туристическом рынке последних лет. Экспериментальный формат соглашения был рассчитан до сентября 2026 года, однако его первые итоги уже сегодня позволяют говорить о системных изменениях – не только в туризме, но и в экономике приграничных регионов. Как изменился туризм между странами, выяснил «ФедералПресс».

Мощный импульс

Член Русского географического общества Герман Барух отмечает, что эффект от введения безвизового режима оказался быстрее и масштабнее, чем ожидали участники рынка. По его словам, уже осенью 2025 года стало очевидно.

«Отмена визового режима стала мощным стимулом как для китайских туристов, так и для россиян, планирующих поездки в Поднебесную», – отмечает эксперт.

Эксперты предупредили россиян о подводных камнях поездок в Китай на Лунный Новый год: «Лучше перенести»

Особенно заметным рост оказался на Дальнем Востоке. В Приморском крае, по данным региональных властей, количество иностранных туристов за прошлую осень выросло на 34 %, и значительную часть этого прироста обеспечили именно граждане КНР. Эксперт связывает это не только с упрощением въезда, но и с улучшением инфраструктуры и активным продвижением региона в китайских социальных сетях.

Россияне открывают Китай заново

Параллельно с ростом въездного потока из КНР увеличивается и интерес россиян к поездкам в Китай. Причем речь идет не только о пляжном отдыхе, который и раньше был доступен без визы на острове Хайнань, но и о насыщенных экскурсионных, медицинских и шопинг-маршрутах.

По словам Германа Баруха, в первую очередь спрос растет на приграничные города – Суйфэньхэ, Хуньчунь, Хэйхэ, Харбин.

«Для жителей Приморья и Амурской области это короткие, логистически простые поездки, которые теперь не требуют визовых затрат и долгой подготовки», – поясняет он.

Одновременно увеличивается интерес к крупным туристическим центрам – Пекину, Шанхаю, Чэнду, а также к острову Хайнань, который стал особенно востребован в осенне-зимний период. Причины, по словам эксперта, очевидны: сочетание культурного интереса, шопинга, медицинских услуг и транспортной доступности.

Эти тенденции подтверждают и данные сервиса онлайн-бронирования. По итогам 2025 года спрос на поездки в Китай вырос на 14 % по сравнению с 2024 годом, а направление вошло в десятку самых популярных стран по числу бронирований. Особенно резкий скачок пришелся на период после отмены виз: с сентября по декабрь количество бронирований увеличилось на 57 % год к году.

Цены растут, но барьер входа снижается

Рост спроса закономерно привел к увеличению стоимости поездок. По оценке туроператоров, осенью 2025 года цены на туры в Китай выросли в среднем на 15–20 %. Это связано с высокой загрузкой гостиниц, подорожанием авиабилетов и ростом спроса на услуги гидов и переводчиков.

Тем не менее, как подчеркивают эксперты, безвизовый режим все равно делает поездки доступнее.

«Туристам не нужно тратить время и деньги на оформление виз, а это снижает входной порог и делает выгодными короткие поездки», – отмечает Барух.

Руководитель турагентства, эксперт по туризму Александр Тепляков подтверждает этот тезис. По его словам, в третьем квартале 2025 года количество туристических поездок россиян в Китай достигло 383 тысяч – это максимум за 13 лет.

«Это на 13 % больше, чем во втором квартале 2025 года, и почти на 25 % больше, чем в третьем квартале 2024 года», – уточняет он.

Какие направления выбирают чаще всего

Структура спроса показывает, что россияне стали активнее комбинировать форматы отдыха. Александр Тепляков отмечает, что в топе по-прежнему остается Хайнань – благодаря чартерным программам и развитой курортной инфраструктуре.

«Но если раньше Хайнань был отдельной историей, то сейчас туристы все чаще совмещают пляжный отдых с экскурсионными программами», – говорит эксперт.

Пекин и Шанхай сохраняют статус главных культурных и шопинг-центров. В пятерку самых популярных направлений также входят Гуанчжоу и национальный парк Чжанцзяцзе, известный по фильму «Аватар».

Данные сервиса онлайн-бронирования показывают, что наибольший рост спроса в 2025 году продемонстрировали Санья на Хайнане (+83 %), Сиань (+36 %), Шанхай и Чэнду (+23 %), а также Пекин (+13 %).

На 2026 год бронирования уже выросли в 2,5 раза год к году, что говорит о высоких ожиданиях рынка.

Медицинский, бизнес- и даже свадебный туризм

Отдельного внимания заслуживают нишевые форматы. Александр Тепляков обращает внимание на рост медицинского туризма. Китайские клиники, по его словам, привлекают россиян высокотехнологичными методами лечения и традиционной китайской медициной. Востребованы направления онкологии, ортопедии, кардиологии, геронтологии.

Развивается и промышленный туризм, который, как подчеркивает эксперт, не имеет ничего общего с экскурсиями «для галочки».

«Это рабочий инструмент для бизнеса – поездки в Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Фошань и другие промышленные центры для поиска партнеров и изучения производств», – объясняет Тепляков.

Неожиданным трендом стал рост интереса к свадебным церемониям в Китае – от пляжей Хайнаня до исторических локаций Пекина и даже Великой Китайской стены.

Экономический эффект: что получают регионы

Заведующий кафедрой управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ, профессор Алексей Чудновский подчеркивает, что ключевое преимущество безвизового режима – экономия времени и денег путешественников. Однако он обращает внимание и на важный нюанс: наличие визы или ее отсутствие не отменяет пограничного контроля.

При этом первые месяцы эксперимента показали взрывной рост интереса. По словам профессора, за первый месяц после введения безвиза спрос на авиабилеты в Китай вырос на 60 %, бронирование отелей – в 2,4 раза, а авиабилетов – в пять раз. Эксперты ожидают, что турпоток может вырасти на 30–40 % и достичь 2 млн россиян в год.

Продлят ли безвиз после 2026 года

Вопрос о продлении режима после сентября 2026 года остается ключевым для рынка. Александр Тепляков напоминает, что пилотный проект изначально задумывался как эксперимент. Однако, по его словам, еще в сентябре 2025 года первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов допускал возможность пролонгации соглашения.

Экономист Кристина Баконина считает, что вероятность продления высока.

«Безвизовый мост с Китаем – это стратегический шаг, который уже дал ощутимый экономический эффект», – подчеркивает она.

По ее словам, рост турпотока из Китая на 15–30 % в 2026 году способен обеспечить устойчивый доход целой экосистеме – от гостиниц и ресторанов до транспортных компаний и локальных гидов.

Эксперт отмечает, что значение безвизового режима выходит далеко за рамки туризма.

«Упрощение деловых поездок стимулирует торговлю, ускоряет переговоры и создание совместных проектов», – говорит Баконина, добавляя, что уже запущенные инфраструктурные изменения требуют долгосрочной перспективы для окупаемости.

Сегодня безвизовый режим между Россией и Китаем перестал быть просто туристическим экспериментом. Он стал экономическим инструментом, влияющим на развитие регионов, деловую активность и международные связи. Как отмечает Герман Барух, для Дальнего Востока это реальный шанс стать туристическим и логистическим хабом между двумя странами.

Как отмечают эксперты, продление безвиза после 2026 года пока официально не подтверждено, но логика рынка и интерес обеих сторон говорят в пользу продолжения эксперимента. Вопрос лишь в том, насколько быстро инфраструктура и сервисы смогут адаптироваться к растущему спросу.