Стал известен лидер по сбору туристического налога в России

Ставропольский край попал в топ российских регионов, лидирующих по сбору туристического налога по итогам трех кварталов 2025 года. Без учета последнего квартала поступления от турналога в России составили 5,5 млрд руб.

«По девяти месяцам цифры — 5,5 миллиарда рублей поступлений от туристического налога. При этом, конечно, основная доля — это четыре субъекта. 63% от суммы — это Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский край и Алтайский край», — сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития РФ Георгий Груша, его цитату приводит Российский союз туриндустрии.

При этом общероссийский показатель, по словам представителя министерства, на полмиллиарда превысил прогноз Федеральной налоговой службы.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров озвучил, что по итогам 9 месяцев 2025 года в регионе собрали туристический налог в размере 543 млн рублей. По предварительным расчетам, годовой сбор может составить порядка 800 млн рублей. В 2026 году краевые власти намерены удвоить сумму собранного налога.