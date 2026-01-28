Эксперты прокомментировали рост туристического налога

Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры провел круглый стол, посвященный промежуточным итогам введения туристического налога. В нем участвовали представители власти и бизнеса. Предприниматели высказали свое опасение из-за планов властей увеличить ставки по налогу, а также рассказали, как обстоят ситуация в сфере туризма в России, назвав основные вызовы и сложности. Читайте подробнее – в материале «ФедералПресс».

Как работает механизм туристического налога

Туристический налог стал действовать в России с 1 января 2025 года. Его ставка – 1% от стоимости проживания, но не менее 100 рублей с каждого человека в номере отеля, гостиницы, санатория и хостела, кроме льготных категорий граждан. Такой налог платят не туристы, а организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию людей. Власти хотят постепенно повышать величину этого налога. К 2029 году он должен составить 5%.

В 2026 году туристический налог был введен в 9 субъектах РФ, среди которых Республика Марий Эл и Удмуртия, а также Московская, Смоленская, Самарская, Оренбургская, Томская, Тюменская и Курская области. В 2027 году он начнет взиматься в Мордовии. При этом Москва, Белгородская, Брянская, Ярославская и Курганская области, Севастополь и Крым освобождены от туристического налога.

Глава Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев напомнил, что туристический налог был введен после окончания эксперимента с курортным сбором. Последний действовал в отдельных муниципалитетах. Средства были закреплены за ними и тратились на улучшение туристической инфраструктуры. Туристический налог имеет другой механизм.

«Налог поступает в бюджет региона, а тот сам решает, как распределять средства. Например, в Сочи собрали около 900 млн рублей, но на туризм потратили лишь 30 млн – остальное ушло на другие сферы, включая социальную инфраструктуру. В этом смысле туристический налог работает не только на туризм, но и на все, что регион сочтет нужным», – сказал Тарбаев.

Директор департамента Минэкономразвития Георгий Грушин заметил, что за девять месяцев прошлого года было собрано 5,5 миллиарда рублей туристического налога. По его словам, хотелось бы, чтобы эти средства шли на развитие туризма, а не на другие цели.

Рентабельность сводится к нулю

Представители туристического бизнеса, участвовавшие в круглом столе признались, что предприниматели испытывают напряжение из-за предстоящего роста налога. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов объяснил, что в этом году по платежеспособному спросу бизнес вышел на плато. Однако, расходы предпринимателей растут.

«[Происходит] рост фонда оплаты труда, который достаточно ощутим, рост всех основных закупок. Инфляционная история тоже присутствует. Безусловно, рост налоговой нагрузки. Рентабельность и так невысокая — она по сути сводится к нулю», – сказал Прасов.

Он высказался за дифференцированный подход введения туристического налога. По его словам, в отдельных регионах стоимость путевки высокая и пребывания туристов долгосрочное – там туристический налог не сильно заметен для бизнеса. Прасов обратил внимание, что для большинства предпринимателей в регионов налог становится существенной нагрузкой.

С ним согласился президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. Он добавил, что предприниматели «все в переживаниях» из-за отрицательных показателей динамики спроса на внутренний туризм.

«Это пока показатели нескольких недель января, мы надеемся, что все-таки эта ситуация будет выправляться, но пока сигналы тревожные», – сказал Уманский.

По его словам, в среднем отель имеет уровень рентабельности в 20%. В эту выручку нужно уместить закрытие многих трат.

«Рост заработных плат, постоянно растущие расходы на коммунальные услуги, и продукты питания, ремонт номерного фонда, платежи по кредитам. Неплохо было бы еще что нибудь заработать», – сказал он.

Уманский добавил, что в текущих условиях бизнес вынужден взять на себя дополнительную статью расходов в виде туристического налога.

«Мы считаем критически важным сдержать рост ставки», – представитель туристической отрасли.

Налог никто отменять не будет

Депутат Госдумы Надежда Школкина рассказала, что введение туристического налога было нужно для обеления рынка, поскольку курортный сбор не уплачивался «всеми подряд».

«Данный инструмент – как и все налоги в фискальной политике – показал свою востребованность и эффективность. Давайте не будем создавать иллюзию об отмене», – сказала Школкина.

По ее мнению, существующую систему нужно совершенствовать и корректировать, опираясь на предложения из регионов.

«Нужно проанализировать бюджеты муниципальных образований и спланировать на следующий год так, чтобы гипотетические поступления от туристического налога закладывались именно на туристическую инфраструктуру, увязывались с KPI и выдачей субсидий на развитие туриндустрии», – сказала она.

Глава Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев обратил внимание, что все поступившие предложения будут рассмотрены и проработаны.