Первую башню Нижнего Пуя в Ингушетии расконсервируют для реставрации

В Ингушетии в этом году приступают к реставрации башни № 1 старинного комплекса Нижний Пуй. Памятник истории и архитектуры был в стадии консервации последние полтора года.

«Научный консилиум нашей школы принял решение перейти от консервации к реставрации башни № 1 Нижнего Пуя. После проведенных археологических раскопок в 2024 году мы временно поставили эту башню под консервацию и в течение полутора лет вели наблюдение за ее поведением в природно‑климатических и эксплуатационных условиях», — сообщили в школе каменщиков-реставраторов «Наследие».

В результате специалисты пришли к выводу, что пора приступать к реставрации башни. В школе «Наследие» отметили, что полтора года наблюдений дали не только техническую информацию о состоянии материала и конструкций, но и образовательный эффект.

«Башня № 1 служила учебным пособием на открытом воздухе: наши ученики изучали приемы консервации, оценку рисков и подготовку к последующим реставрационным вмешательствам», — пояснили в руководстве школы.

О башенном комплексе

Башенный комплекс Нижний Пуй в Ингушетии находится на юге Таргимской котловины. Основным строением ансамбля является боевая башня со ступенчато-пирамидальной крышей, на жилых башнях сохранилось большое количество петроглифов. В прошлом этот поселок занимал важное стратегическое положение, охраняя подступы к котловине с южной и восточной сторон.

В 2024 году в результате археологических раскопок на территории комплекса Нижний Пуй было обнаружено более 500 артефактов: от предметов быта до свидетельств групповых захоронений, ритуального захоронения жеребца и исламского погребения ребенка. К 2026 году реставраторы восстановили башни № 2, № 3, № 4 и № 5.