Куда уходят деньги от туристического налога

Поступления от туристического налога в регионах бьют рекорды, а точнее, плановые показатели. Как рассказал директор департамента развития туризма Минэкономразвития России Георгий Груша, за 9 месяцев 2025 года бюджеты российских муниципалитетов получили порядка 5,5 млрд руб. Основной объем поступлений обеспечили регионы с высокой туристической нагрузкой – Краснодарский край, Ставропольский край, Алтайский край и Санкт-Петербург, на которые пришлось более 60% всех сборов. В копилку Питера, например, поступил почти 1 млрд руб., в бюджет Сочи – более 800 млн.

Напомним, туристический налог начал действовать в России с 1 января прошлого года, заменив собой применявшийся в качестве эксперимента курортный сбор. Одно из отличий нового инструмента – в принципе распределения полученных средств. Если курортный сбор был «окрашенным» и направлялся исключительно на развитие туристско-рекреационной инфраструктуры, то туристический налог зачисляется напрямую в местные бюджеты. Это означает, что собранные деньги попадают в общую бюджетную систему муниципалитетов и могут быть потрачены на любые нужды – от благоустройства до ремонта дорог, коммунальных работ или покрытия дефицита бюджета.

«На индексацию зарплат власть имущим, они же бедные», – предлагает еще один вариант подписчица телеграм-канала «Крыша ТурДома».

«Когда действовал закон о курортном сборе, в нем было указано целевое расходование, соответственно, местные бюджеты иначе не могли тратить эти деньги. Сейчас туристический налог определен не отдельным федеральным законом, а в ряду прочих налогов в Налоговом кодексе, предмет расходования там не обозначается, значит, он должен устанавливаться на местном уровне», – объясняет основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов.

Однако в регионах менять законодательство на этот счет не спешат. Хотя на этапе внедрения налога власти – особенно депутаты, когда принимался соответствующий законопроект и нужно было протолкнуть инициативу, – активно заявляли о планах направлять средства именно на развитие туризма. Так, в Казани, где ожидали более 150 млн руб. поступлений в год, говорили о вложениях в общественные пространства, туристическую инфраструктуру и продвижение города как туристического центра. В Краснодарском крае шла речь о том, что налог станет источником финансирования благоустройства курортных территорий, пешеходных зон и набережных.

Но по итогам года выяснилось, что публичных и детализированных отчетов о фактическом расходовании средств почти нет. Чаще всего в открытых источниках фигурируют общие формулировки — «на развитие городской среды», «на благоустройство», «на туристическую инфраструктуру» – без указания объектов, сроков и сумм.

Одним из немногих регионов, где были названы конкретные проекты, стал Приморский край. Здесь муниципалитеты собрали более 25 млн руб. турналога, и часть средств направили на благоустройство набережной Спортивной гавани и строительство велодорожки на острове Русский во Владивостоке.

Очевидно, что такая ситуация стала следствием самого «дизайна» налога: отсутствие целевой «окраски» и обязательных требований к отчетности позволяет муниципалитетам использовать средства гибко, но одновременно снижает прозрачность. В результате туристический налог рискует восприниматься не как инструмент развития туризма, а как еще один общий источник пополнения местных бюджетов, эффективность которого сложно оценить без открытых данных о фактических расходах.

«К сожалению, получился обезличенный налог с туротрасли, который расходуют муниципалитеты как захотят. Например, на дорогу к школе в одном из регионов. Думаю, было бы правильно прописать в законе, куда они могут быть израсходованы, если мы их забираем из туризма, то в развитие туристической инфраструктуры им следует и возвращаться», – комментирует директор АНО «Цифровизации и новых технологий», член общественного совета ФАС России Алексей Кожевников.

Впрочем, основная часть денег от турналога, по мнению экспертов, все-таки тратится на то, что нужно для туризма.

«В большинстве случаев они идут на благоустройство общественных пространств, дороги, пляжи и прочую инфраструктуру», – отмечает Георгий Мохов.

Редакция направила запросы с предложением предоставить информацию, куда были направлены деньги, полученные от туристического налога, в администрации Санкт-Петербурга и Сочи – лидеров по объемам его поступления.

Ранее мы написали, что с 1 января 2026 года география применения туристического налога расширилась до 73 регионов. К инициативе присоединились крупные города, включая Самару и Тюмень.