Как изменился внутренний туризм в России по итогам 2025 года

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин рассказал, что россияне всё чаще выбирают внутренний туризм. Так, в 2025 году число путешествий по стране выросло на 6%.

Особенно популярны Байкал, Дальний Восток и Камчатка с экскурсиями на транспорте, отметил он в разговоре с газетой «Известия».

«Увы, очень часто туристы пренебрегают мерами безопасности и доверяют свою жизнь и здоровье нелегальным организаторам экскурсий», — подчеркнул эксперт.

По словам Горина, такие компании могут использовать неисправный транспорт, не согласуют маршруты с МЧС и не имеют аттестованных гидов, что иногда приводит к трагедиям.

Ранее стало известно, что спрос на путешествия в африканские государства в зимний период среди жителей России вырос на 70% за год.