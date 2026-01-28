В Моздокском районе Северной Осетии открыли Музей терских казаков

В станице Луковская Моздокского района Северной Осетии появился Музей терских казаков «Живая традиция». Объект культуры открыли в сельском ДК.

© «Это Кавказ»

«Музей создан работниками сельского Дома культуры при поддержке администрации местного самоуправления Луковского сельского поселения Моздокского муниципального района в рамках нравственно- патриотического воспитания подрастающего поколения, пробуждения интереса к истории казачества, культуре и быту казаков», — сообщается в телеграм-канале районной администрации.

В первую музейную экспозицию вошли предметы быта и традиционной казачьей одежды, старинная утварь и посуда, личные вещи и фотографии из семейных архивов.

«Когда мы решили создать этот музей, стали приносить экспонаты: сохраненные от бабушек, дедушек фотографии, вещи, посуду — все для того, чтобы принести благо людям, молодежи», — рассказала в эфире ГТРК «Алания» солистка народного казачьего ансамбля «Терцы» ст. Луковская Валентина Якубина.

Аланский республиканский казачий округ в Северной Осетии включает 32 казачьих общества: 4 районных (Моздокский, Правобережный, Пригородный, Алагирский), 3 городских, 8 станичных и 17 хуторских. Общая численность казаков в них составляет порядка 1 800 человек.