Стагнация внутреннего туризма бьет по доходам российских гостиниц

На рынке гостиниц все чаще говорят о стагнации – главная причина в том, что рост внутреннего туризма начал заметно притормаживать. После нескольких лет бурного подъема отрасль выходит на более спокойный, сдержанный режим.

По прогнозу Nikoliers, с которым ознакомился «Коммерсантъ», в 2026 году совокупный доход коллективных средств размещения может достичь 1,28 трлн руб. – это примерно на 10% больше, чем годом ранее. Рост обеспечат увеличение числа ночевок на 5%, до 368,1 тыс., и рост турпотока на 7%, до 95,8 млн человек. Но динамика уже не та, для сравнения, в 2025 году рынок прибавил 11,5%, а общий доход достиг 1,16 трлн руб. Как отмечает президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, гостиничный бизнес перешел к сдержанному росту – конкуренция за гостя стала слишком жесткой.

В IBC Real Estate не исключают, что в 2026 году загрузка отелей может даже снизиться – на 1–2 процентных пункта год к году. Генеральный директор компании Алексей Ефимов говорит, что рост средней цены номера и доходности все еще ожидается, но темпы уже заметно замедляются. Для примера: в Москве доходность на номер в 2025 году выросла всего на 5%, тогда как годом ранее – сразу на 47%. В Петербурге картина похожая: 11% против 20%. Возможностей дальше активно повышать тарифы у отельеров, по сути, уже нет.

Замедление гостиничного рынка напрямую связано с тем, что в 2025 году внутренний туризм начал терять темп. Закрытие части пляжей в Краснодарском крае, укрепление рубля и банальная усталость от отдыха внутри страны привели к тому, что туристы все чаще выбирают зарубежные направления. А компенсировать этот отток за счет иностранных гостей не получилось: по оценке АТОР, их число в 2025 году выросло лишь на 2–5%, до 1,6–1,65 млн человек.

Эксперты считают, что умеренные темпы роста сохранятся и дальше. В Nikoliers прогнозируют, что в 2026 году турпоток в Москву увеличится всего на 1,9%, до 27,3 млн человек, в Санкт-Петербург – на 3,2%, до 12,8 млн. В IBC Real Estate рассчитывают, что в целом по стране рост туристического потока составит 3–6% год к году.

На этом фоне замедляется и ввод новых отелей. В NF Group ожидают, что в 2026 году в России будет сдано около 11 тыс. номеров – рост всего на 4,7%. Для сравнения, в 2025 году этот показатель увеличился на 16,7%. В Минэкономики уточняют, что по программе льготного кредитования в 2026 году введут 800 номеров, а еще около 10 тыс. – в модульных отелях до 2027 года.

Причем на крупнейших рынках ситуация может быть еще сложнее. В Nikoliers ожидают, что в Москве в 2026 году будет введен всего 661 номер – на 37% меньше, чем годом ранее. В Санкт-Петербурге падение составит 23,4%, до 614 номеров. В IBC Real Estate считают, что в Москве ввод останется примерно на уровне 2025 года, а в Петербурге сократится примерно на четверть.