Должны ли кормить пассажиров при длительных задержках поездов

Из-за ночного закрытия Крымского моста несколько поездов «Таврия», следующих на полуостров и в обратном направлении, задерживаются. Некоторые довольно существенно. Например, № 007 Санкт-Петербург – Севастополь и № 068 Симферополь – Москва опаздывают на 6,5 часа, № 196 Симферополь – Москва и № 092 Севастополь – Москва на 5. Большинство составов постепенно нагоняет расписание, хотя есть и другие случаи. «Ну, как нагоняют? Было 4 часа отставания, стало 5. Надо приехать на вокзал к 15 часам и ждать до 20?» – жалуется пассажир, которому еще только предстоит отправиться в путешествие.

У тех же, кто сейчас в пути, чаще всего возникают вопросы по поводу питания – должен ли перевозчик кормить в случае задержки, как конкретно это регламентируется и осуществляется на практике. Есть жалобы, что вовремя не покормили.

Как рассказала TourDom.ru представитель «Гранд Сервис Экспресс», питание предоставляется пассажирам в дневное время, если опоздание поезда превышает 4 часа. В таком случае компания организует подвоз питания на станциях по пути следования, где его удобно подвезти и передать в поезд. Процесс подготовки и передачи питания обычно занимает некоторое время и зависит от того, в какой точке находится поезд.

«Сегодня в связи с опозданием поездов компания в оперативном режиме готовит и согласует списки пассажиров с количеством необходимых пайков, параллельно ведется работа по проработке способов и маршрута передачи питания в поезда. Далее оно доставляется на станции по пути следования, где удобно произвести погрузку пайков в поезд, после чего поездные бригады начинают раздавать питание пассажирам», – рассказала о технологии собеседница редакции.

Как можно понять из комментариев пассажиров, про обязанности перевозчика покормить знают не все, для некоторых это становится приятным сюрпризом. «Ехали однажды из Минска, на какой то станции сказали, что задержка будет 5 часов. Мы и не ожидали, что проводницы стали раздавать сухой паек, было очень много чего, на 1 человека каши с мясом по 4 банки. Домой привезли половину», – поделилась историей туристка.

