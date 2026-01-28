Иностранцы едут в Якутию, чтобы увидеть настоящую зиму

Британец Ник Дарлинсон был впечатлен красотой заснеженного Якутска и ледяным туманом. Он начал учить якутский язык и планирует новые поездки. По его словам, знакомство с Россией меняет восприятие страны.

Нидерландский блогер Фрэнк погрузился в прорубь при -47 градусах и получил легкое обморожение. Видео с его экспериментом собрало сотни тысяч просмотров.

Бразилец Андерсон был очарован красотой местных девушек, лошадей и инеем на лице. Китайцы, отправившиеся к мысу Пакса, столкнулись с техническими неполадками и пургой, но остались довольны северным сиянием и гостеприимством.

Также индиец Шэрин попробовал сырую жеребятину и печень, высоко оценив вкус якутских деликатесов.