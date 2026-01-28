В 2026 году туристический налог будут платить в 70 регионах России

Туристический налог в России с 1 января 2025 года начали взимать в 61 субъекте. С 1 января 2026 года к ним присоединились еще девять регионов. Об этом на «круглом столе» Комитета Госдумы по туризму на тему «Туристический налог: промежуточные итоги и анализ эффективности» рассказал председатель комитета Сангаджи Тарбаев.

© Парламентская газета

Курортный сбор действовал экспериментально до конца 2024 года в нескольких регионах, его платили гости отелей, гостиниц и санаториев отдельно от оплаты проживания. Ему на смену в 2025 году пришел туристический налог, который платят гостиницы и другие объекты размещения. Решения о взимании туристического налога принимают регионы.

Не ввели туристический налог: Москва, Белгородская, Брянская, Ярославская, Курганская области, город Севастополь и Республика Крым.