Калининградская область: главные места и цены на отдых в 2026 году

В 2025 году Калининградскую области посетили около 2,5 миллиона туристов. А 2026 год станет особенным — регион отмечает 80-летие. В честь этого готовят зрелищные мероприятия, которые привлекут новых гостей. Калининградская область — самый западный регион России. Сюда едут в том числе для того, чтобы ощутить дух старого европейского города, побывать в Музее марципана или Музее Мирового океана, погулять на Куршской косе, вдыхая соленый воздух Балтики. «Лента.ру» рассказывает, какие самые интересные места в Калининградской области, как туда добраться, на что обратить внимание и сколько стоит отдых в 2026 году.

Когда ехать в Калининград

Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова рассказала «Ленте.ру», что Калининградская область уже несколько лет не покидает пятерку самых популярных направлений у россиян вне зависимости от сезона. И действительно: каждое время года по-своему хорошо для поездки в Калининград.

В теплое время туда приезжают ради курортного отдыха: туристы катаются на катерах и яхтах по реке Преголе, ездят в приморские города на Балтике, гуляют по Куршской косе, любуясь видами природного заповедника, купаются и загорают.

Отправляясь в Калининград летом, важно понимать, что это не лучшее место для пляжного отдыха.

Вода в Балтийском море не такая теплая, как в Черном или Каспийском, она редко прогревается сильнее 20 градусов

Елена Шелехова пояснила, что вода лучше всего прогревается ближе к августу, поэтому отпуск лучше планировать на конец лета.

Весна и осень — хорошее время для экскурсий в Калининграде. Можно погулять в центре города, у Кафедрального собора и по набережной Петра Великого, побродить в Рыбной деревне. Тем, кто хочет побывать в историческом районе, можно съездить в Хуфен, Луизенваль или район Амалиенау. Там расположены интересные памятники архитектуры, исторические здания самых разных стилей — от барокко до конструктивизма и югендстиля.

Зима — тоже отличное время для поездки в Калининград. Там можно встретить Новый год и Рождество в европейской атмосфере с праздничными ярмарками и украшенными улицами в центре города, заглянуть в торговые центры и закупиться подарками. Кроме того, зима отлично подходит для посещения музеев — это может быть Музей марципана или Калининградский музей изобразительных искусств. А в Музее Мирового океана в Калининграде будет интересно и взрослым, и детям, добавила эксперт.

Прогуляйтесь по наряженной Рыбной деревне, посетите главную площадь. Если на улице холодно, отправляйтесь в музей янтаря, Калининградский музей живописи или музей истории города «Фридландские ворота». Кроме того, зима в Калининграде — отличное время для дегустации марципана или посещения сыроварни Елена Шелехова руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий

Собираясь в регион зимой, важно взять с собой теплые вещи и термос с горячим чаем: из-за влажного воздуха там может быть очень холодно и промозгло.

Как добраться до Калининграда

На самолете

Отправиться в Калининград проще всего на самолете. Для этого достаточно иметь только российский паспорт, загранпаспорт брать не нужно. Добраться из аэропорта Храброво в центр города можно примерно за полчаса (25 километров). Доехать можно как на такси (в том числе там работает «Яндекс Go»), так и на общественном транспорте.

Стоимость авиабилетов из Москвы в Калининград (аэропорт Храброво) в 2026 году начинается от 3653 рублей (без багажа), из Санкт-Петербурга — от 2676 рублей. Время в пути составляет два часа 40 минут и два часа соответственно.

На поезде

Поезд тоже подойдет для поездки в Калининград. Но нужно учитывать, что все составы, идущие в этот город, следуют через Литву — потому понадобится шенгенская виза либо РЖД — сразу на въезд и выезд. Процедура бесплатная, для ее проведения нужен загранпаспорт.

По требованию литовских властей, россиянам, которые едут в Калининград на поезде, нужно заполнить электронную анкету УПД-ЖД

Распечатанный и подписанный экземпляр в поезде нужно отдать проводнику, который даст пассажиру копию анкеты — ее необходимо будет показать пограничникам при пересечении границы с Литвой.

Поезд из Москвы в Калининград ежедневно отправляется с Белорусского вокзала. Стоимость билета в плацкартный вагон начинается от 2700 рублей, в купейный — от 3500 рублей. Время в пути составляет от 20 часов.

Из Санкт-Петербурга в Калининград можно уехать на поезде, который отправляется с Московского вокзала. Билет в плацкартный вагон стоит от 4000 рублей, в купейный — от 7000 рублей. Время в пути составляет чуть больше суток.

На автомобиле

Поехать в Калининград можно и на машине, но для этого придется покупать национальную литовскую страховку. Проще всего на автомобиле ездить жителям Калининграда и области, а также их родственникам: им посольство Литвы до сих пор выдает упрощенный транзитный документ.

Что посмотреть в Калининграде

В самом Калининграде есть множество достопримечательностей, которые стоит посмотреть, а если полететь в «несезон» — например, в ноябре, можно сделать это без толп туристов.

Остров Канта

Адрес: Калининград, улица Канта

Как добраться: остров находится в центре города, туда легко можно добраться на общественном транспорте.

Цена: вход свободный

Островная часть города с парком и Кафедральным собором — визитная карточка Калининграда. В самом соборе проходят концерты органной музыки. В теплое время года можно прокатиться вокруг него на катере и послушать уличных музыкантов на Медовом мосту.

Рыбная деревня

Адрес: Калининград, улица Октябрьская, 6А

Как добраться: из центра Калининграда можно доехать на такси, маршрутке №72 или дойти пешком. На транспорте путь займет 10-15 минут, прогулочным шагом — минут 30-40.

Цена: вход свободный, но за экскурсии и вход на некоторые достопримечательности нужно платить.

Комплекс зданий в центре города, выполненный в стиле фахверк — внешне напоминает квартал из довоенного восточно-прусского Кенигсберга. Здесь можно сделать памятные снимки и зайти в сувенирные лавки.

Музей Мирового океана

Адрес: Калининград, набережная Петра Великого, 1 - 9

Как добраться: музей находится в нескольких минутах ходьбы от остановки общественного транспорта «спорткомплекс "Юность"».

Цена: билеты на выставку в главном корпусе для взрослых стоят 500 рублей, для подростков от 14 до 18 лет — 300 рублей, для детей младше 14 — 150 рублей.

Режим работы: с 10:00 до 18:00, понедельник и вторник — выходной

Побывать в Музее Мирового океана на набережной Петра Великого будет интересно как взрослым, так и детям. Музейный комплекс включает несколько судов, подводную лодку, гидросамолет, маяк и многое другое. Кроме того, здесь можно увидеть, например, скелет кашалота.

После посещения музея (на это нужно отвести как минимум несколько часов) можно погулять по самой набережной Петра Великого.

Калининградский Музей марципана

Адрес: Калининград, улица Азовская, 4, парк «Юность»

Как добраться: на автобусе или маршрутке до остановки «Парк Юность» или «Школа №7».

Цена: от 350 рублей.

Режим работы: в среду и субботу по сеансам в 12:00 и 14:00, лучше заранее уточнять на сайте

Уехать из Калининграда, не попробовав марципан — то же самое, что побывать в Туле и не угоститься пряником. В Музее марципана проходят экскурсионные программы и мастер-классы.

Также в Калининграде интересно пройти небольшой квест и познакомиться с маленькими жителями города — хомлинами. Это фигурки сказочных существ, которые прячутся по всему городу.

Всего их семь. Дадим подсказку, что самый первый, Дедушка Карл, сидит на Медовом мосту на острове Канта в центре города Дарья Шулик представитель сервиса для планирования путешествий

В Калининграде обязательно стоит попробовать местную кухню — например, клопсы (мясные шарики, напоминающие тефтели), строганину из пеламиды, балтийскую корюшку и копченую рыбу. В ресторанах коронные блюда подают по-разному, потому лучше для сравнения поужинать в нескольких. Средний чек в ресторанах Калининграда составляет 2335 рублей.

Остановиться в гостинице летом можно по цене от 6000 рублей за ночь, осенью — от 4000 рублей. Хостелы и гостевые дома предлагают размещение дешевле.

Тревел-блогер, автор Telegram-канала «Мир, гамарджоба» Тимур Юсупов в беседе с «Лентой.ру» добавил, что Калининград хорош в любое время года. Главное, что нужно увидеть зимой — величественное и суровое Балтийское море. Бьющие волны, причудливые сосульки и ледяные скульптуры, которые море вырисовывает на набережных Светлогорска или Зеленоградска — это очень красиво, отметил он.

Отдельное удовольствие — доехать до не столь туристического Балтийска, где на набережной не встретить практически ни одного человека. Там можно остаться наедине с мощью природы. Куршская коса в это время года тоже хороша: в дюне Эфа, припорошенной снегом, есть свое обаяние Тимур Юсупов тревел-блогер

Что посмотреть в Калининградской области

В состав Калининградской области входят 22 города и один поселок городского типа — Янтарный. Многие из них находятся на береговой линии Балтийского моря, потому популярны у туристов в любое время года.

Балтийск и Балтийская коса

Балтийск — самый западный город России и Калининградской области. В нем можно посетить знаменитую крепость Пиллау — филиал Музея Балтийского флота. В экспозиции представлены залы морской авиации, подводного и надводного балтийского флота, истории крепости и многие другие.

На Балтийской косе можно не только погулять по морскому берегу, но и зайти в музей Старый люнет, чтобы лучше погрузиться в историю места.

Цены на гостиницы в Балтийске летом стартуют от 4000 рублей за ночь.

Зеленоградск

Главный курортный город области. Зеленоградск называют кошачьим городом — здесь действительно много котов, и они чувствуют себя настоящими хозяевами на местных улицах. Здесь можно найти даже музей кошек «Мурариум».

Цены на ночь в хостеле летом начинаются от 2000 рублей, в гостинице — от 5500 рублей.

Куршская коса

Маленький национальный парк неподалеку от Зеленоградска. На Куршской косе можно погулять по лесу, насладиться морским видом (а летом искупаться, там есть хорошие песчаные пляжи) и пообедать копченой рыбой в кафе или ресторанах. Туда лучше ехать на весь день, по возможности — на автомобиле или велосипеде: пешком гулять по косе некомфортно. Посещение стоит 400 рублей за человека.

Светлогорск

В Светлогорске можно увидеть исторические здания, которые практически не пострадали во время войны и сохранились до сих пор. Здесь располагается филиал Музея Мирового океана — Морской выставочный центр.

Остановиться на ночлег в гостинице Светлогорска летом получится по цене от 3000 рублей за ночь, в хостеле — от 1500 рублей.

Янтарный

Поселок получил свое название от крупнейшего янтарного месторождения, на котором он и расположен. Здесь находится Калининградский янтарный комбинат, где можно своими глазами увидеть процесс добычи янтаря и, конечно, приобрести украшения в качестве сувенира.

В летний сезон цены на ночь в отеле Янтарного начинаются от 4000 рублей.

Как отметил Тимур Юсупов, Калининградская область становится все популярнее у россиян. После Калининграда самые популярные у туристов города в регионе — Зеленоградск и Светлогорск.