В деревне в Татарстане для туристов открыли мини-глэмпинг

Новый туристический объект открылся в деревне Азат Аксубаевского района Татарстана. Хоть и сложно назвать это полноценным глэмпингом, предприниматель Рафик Айзатуллин постарался, чтобы отдыхающие получили сразу целый комплекс услуг. К единственному домику прилагается баня и деревянный чан для отдыха на свежем воздухе. Проект стал возможен при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство".

Аксубаево находится на приличном расстоянии от крупных городов республики. И подобные объекты размещения для района - редкость. Сам бизнесмен считает, что если ты по-настоящему хочешь уединиться с природой, то нужно обязательно ехать в деревню. Так, в комфортных условиях проживания можно будет вдохнуть не только чистый воздух, но и ощутить местный колорит. Это лучший способ убежать от городской суеты. Поэтому проектом заинтересовались даже туристы из других регионов.

Инициативу Рафика Айзатуллина поддержали и местные власти. В администрации обещают включить объект в турмаршруты Аксубаевского района. Там, благодаря уже имеющемуся примеру, намерены и далее оказывать содействие в продвижении нового направления отдыха. Были бы желающие.