Якутия стала центром экстремального туризма

Небывалые морозы, обилие снега и возможность сделать сказочные фотографии привлекают все больше туристов в самый холодный регион России - Якутию. Сюда едут блогеры из разных стран.

После новогодних каникул большая группа китайских автотуристов проехала через Якутск на мыс Пакса. Поездка им точно запомнилась, и не только увлекательными экскурсиями и дегустацией местной кухни. В дороге один из автомобилей экспедиции съехал с трассы и оказался в кювете. Все обошлось благополучно. Все живы и здоровы и китайцы вполне довольны поездкой. Надо отметить, что ежегодно в Республике Саха приходится спасать не подготовленных к морозам путешественников, размораживая замерзший транспорт или отогревая отмороженные конечности экстремалов.

Больше всего любителей острых ощущений привлекает полюс холода - Оймякон, где можно искупаться в незамерзающем источнике в минус 50. Но это аттракцион для подготовленных.

"Когда я вышел из воды, это была какая-то сумасшедшая боль", - признался голландец Фрэнк ван Дам.

В Якутии можно сделать снежный салют из кружки горячей воды и принять снежный душ, пнув дерево. За острыми ощущениями сюда приехал британец, проживающий в Хабаровске, - Ник Лука Дарлисон. По профессии он астрофизик. Ник рад, что его супруга-россиянка согласилась провести отпуск в Якутии. А тревел-блогер Василис Манцуранис из Турции с восторгом написал, что на морозе в минус 43 у него махом разрядился смартфон.

"Здесь может быть и минус 70", - заметил турок, заинтриговав своих подписчиков.

В этом году, кстати, зима действительно выдалась относительно теплая. Минус 60 было всего лишь в нескольких точках, и то недолго.