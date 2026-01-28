Голландский тревел-блогер назвал привычки русских, которые его удивляют

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп перечислил зимние привычки местных, к которым он так и не смог привыкнуть. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

В частности, европейца удивляет, что зимой в российских квартирах очень жарко. Первый раз он почувствовал это 10 лет назад, когда приехал в гости к теще.

«Захожу в квартиру, и мне кажется, что я случайно попал в сауну. Смотрю на термометр на ее холодильнике... 28 градусов! Для голландца, который привык жить в плюс 18 дома, это было... ну скажем так... баньковато», — такими фразами описал свой опыт Снейп.

Голландец также не смог привыкнуть к тому, что россияне зимой пьют горячий чай. Он пояснил, что больше любит простую воду.

«Даже во время прогулки зимой я могу открыть бутылку с вкусной холодной водой и попить. И в этот момент люди вокруг смотрят на меня так, как будто я решил есть пельмени с ананасом», — пошутил автор публикации.

Еще одна привычка, о которой рассказал иностранец, — обязательно носить зимой шапку. Снейп признался, что каждый раз, когда он выходит на улицу в мороз без головного убора, окружающие задают ему один и тот же вопрос: «А где шапка?»

«В России принято закрывать голову зимой даже если ты вышел в магазин в соседний дом», — заметил голландец.

Ранее этот же тревел-блогер побывал зимой в Санкт-Петербурге и отметил, что ему многое понравилось. Он назвал российский город царственным и величественным.