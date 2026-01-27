Тюменцы массово жалуются на местное турагентство

Туристы из Тюмени обвиняют местное турагентство «Лаборатория путешествий Марлен» в мошенничестве. По их словам, путевки полностью оплачены, однако на отдых они так и не отправились. Теперь пострадавшие пишут заявления в полицию.

Компания на рынке присутствует несколько лет и успела зарекомендовать себя как добросовестное агентство. Однако в конце 2025 года и начале 2026-го на менеджера Марию в интернете посыпались гневные отзывы. Клиенты жаловались на сорванные туры и потерянные деньги. Впрочем, многие из них отмечали, что ранее пользовались услугами турфирмы и вполне успешно.

«Обратились к Марии Султановой (Конаревой), “Лаборатория путешествий Марлен”, в полной уверенности, что доверяем организацию отпуска профессионалу. Выяснилось, что с бронированием проблемы, конкретики – ноль, ответы расплывчатые, каждый раз новые объяснения. В какой-то момент стало ясно, что поездки не будет. Просто не будет – и всё», – написала Ульяна Х.

При этом многие авторы этих сообщений прикладывают фото чеков об оплате в адрес турагентства и скриншоты переписки с менеджером. В них Мария объясняет, что ее компанию «заблокировал туроператор». При этом деньги за сорванные туры она обещает вернуть в ближайшее время. Правда, некоторые пострадавшие пишут, что их «кормят завтраками» уже несколько месяцев.

Там же в отзывах отметилась и сама Мария Султанова. Женщина в эмоциональной манере посоветовала всем, кто обвиняет ее в недобросовестности, обратиться в полицию. Хотя менеджер и не отрицает, что у «Лаборатория путешествий Марлен» сейчас есть проблемы, она воспринимает негативные отзывы как происки конкурентов.

«Если вы со всех сторон правы, идите в полицию, прокуратуру, в чем проблема? Документально я все смогу подтвердить. <...> Да, на данный момент есть определенные трудности у компании. Но это же не повод накидываться и делать из меня мошенницу! В скором времени этот вопрос решится. Я рекомендую тщательно вам всем проконсультироваться с юристом», – написала Мария.

Стоит отметить, что пострадавшие тюменцы все же обратились в полицию. Назначена доследственная проверка. Некоторые из них подчеркивают, что после оплаты получили на руки не только чеки, но и договор. Однако при разборе документа выяснилось, что юридической силы он не имеет.