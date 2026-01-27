Комиссия Яндекса растет: как это скажется на ценах на отдых

Коллективное письмо отельеров в Яндекс с просьбой не повышать базовую комиссию на 2% – это большой шаг вперед с точки зрения объединения отрасли, но при этом содержательно он вряд ли приведет к каким-то важным подвижкам. Такое мнение высказали эксперты, которым TourDom.ru предложил прокомментировать перспективы обращения.

Инвестор отеля Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo, соруководитель комитета РСТ по гостиничной деятельности Виктория Шамликашвили поддерживает идею с письмом, однако не думает, что Яндекс откажется от увеличения комиссии. Мало того, это решение спровоцирует то, что следом за лидером рынка (по данным TravelLine, «Яндекс Путешествия» лидируют среди онлайн-тревел-агентств по доле бронирований отелей в России — 28,85% в прошлом году) последуют и ближайшие конкуренты, это вопрос времени.

«В данной ситуации лучшее решение для отелей – это развивать каналы прямых продаж, диверсифицировать риски», – отметила Виктория Шамликашвили.

Она предположила, что в более выигрышном положении в этой ситуации окажутся крупные гостиничные операторы, которые могут заключить с Яндексом отдельные соглашения и добьются особого, корпоративного размера комиссий. Небольшим же отелям, ориентированным преимущественно на B2C-сегмент, придется сложнее всего – ведь на рост комиссии накладывается увеличение налоговой нагрузки, повышенные коммунальные платежи (они растут быстрее инфляции) и другие факторы.

«Не могу прогнозировать действия Яндекса, но очень положительно оцениваю это письмо. Я вообще считаю, что деятельность туристических агрегаторов нуждается в регулировании со стороны государства, возможно и в части тарификации», – прокомментировала сопредседатель «Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья» Наталья Петровская.

По ее мнению, в отношениях между агрегаторами и отелями, отели – слабая сторона, поскольку не имеют возможности влиять на условия договоров с агрегаторами, как в обычных гражданско-правовых договорах:

«Возможно, пришло время государству взять их под свою защиту».

Впрочем, в условиях рыночной экономики подобное госрегулирование в вопросе тарифов едва ли реализуемо. Отелям может помочь усиление конкуренции между ОТА – тогда устанавливать монопольные условия будет нецелесообразно. Например, после заявления «Яндекс Путешествий» об увеличении комиссии другой крупный игрок – «Островок» – заявил, что тарифы останутся неизменными. Другой вопрос, долго ли такая политика продержится, учитывая общий тренд на удорожание практически всех услуг.

Добавим, что в конечном счете повышение комиссии отразится на потребителях – эти 2% переложат на них, и номера подорожают.

В пресс-службе «Яндекс Путешествий» редакции сообщили, что коллективное обращение отельеров получили, но от комментария решили воздержаться.