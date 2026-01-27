Как часто туристы посещают заповедные территории Северной Осетии

Более 36 тысяч туристов стали участниками экскурсий по заповедным локациям Северной Осетии в 2025 году. На особых природных территориях за год организовали свыше 70 экологических фестивалей, акций, лекций и конкурсов.

«По итогам 2025 года заповедные территории республики приняли свыше 36 000 посетителей. Как сообщает ФГБУ „Заповедная Осетия-Алания“, для гостей было организовано 140 тематических экскурсий и работа трех волонтерских лагерей», — сообщил в своем телеграм-канале заместитель министра экономического развития республики Тамерлан Хлоев.

Событийная программа 2025 года на территории заповедников республики включала 76 массовых мероприятий, в том числе экологические фестивали, акции, просветительские лекции и конкурсы, а ключевой точкой притяжения для туристов стал мультимедийный визит-центр, созданный по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», отмечается в сообщении.

Кроме того, в рамках развития ответственного туризма в прошлом году в «Заповедной Осетии-Алании» провели паспортизацию восьми популярных маршрутов. Каждый из них теперь имеет официальный документ с детальной информацией: координатами, протяженностью, категорией сложности, точками безопасности, описанием природных объектов, сезонными рекомендациями и правилами поведения.