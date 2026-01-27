Российские туристы потратили рекордную сумму на поездки по стране в праздники

В период новогодних каникул расходы путешественников внутри России достигли исторического максимума, составив 80,7 млрд рублей. Такие данные, как сообщает РИА Новости, приводит пресс-служба Сбербанка со ссылкой на исследовательский сервис «СберАналитика». Указанная сумма на 25,3% превысила показатели аналогичного периода прошлого года.

Количество внутренних туристических поездок с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года достигло 11,8 млн, что на 9,1% больше, чем годом ранее. Большинство платежей (79%) были совершены с использованием банковских карт, наличные составили 13,6%, а денежные переводы — 7,4%.

На десять наиболее популярных регионов пришлось 64,4% всего турпотока. Лидерами по посещаемости стали Москва (19% поездок), Подмосковье (18,9%), Санкт-Петербург (7,8%), Ленинградская область (6,4%) и Краснодарский край (3,7%). За ними следуют Татарстан (2%), Владимирская и Свердловская области (по 1,9%), Нижегородская и Тульская области (по 1,4%).

Средняя продолжительность путешествия в эти праздники увеличилась с трёх до четырёх дней. Среди туристов преобладали молодые люди в возрасте 20–34 лет (28,1%), в то время как доля путешественников старше 60 лет составила 11,2%. Женщины составляли 54,6% от общего числа, однако на мужчин пришлось 51,1% всех расходов. Наибольшая доля женщин-путешественниц была отмечена в Санкт-Петербурге (59,7%), Калининградской области (59%) и Москве (57,3%).

Наибольшие средние траты зафиксированы в сегменте отелей и гостиниц — 6678 рублей. За ними следуют покупки в непродовольственных магазинах (2901 рубль) и оплата различных услуг (2442 рубля).

