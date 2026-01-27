Когда создадут основные объекты Каспийского прибрежного кластера

Базовые объекты инфраструктуры Каспийского прибрежного кластера планируется создать на территории морского курорта в 2027 году. Сейчас в активной стадии — строительство многофункционального центра, на очереди — создание автомобильных дорог, парковки, инженерных сетей и благоустройство территории.

«Базовые объекты Каспийского прибрежного кластера появятся в 2027 году. Сейчас подрядчики выполняют геодезические работы и формируют рабочую документацию, закупают материалы. В активной фазе строительства находится смысловое ядро курорта — четырехэтажный многофункциональный центр площадью 7,5 тыс. квадратных метров», — сообщили в пресс-службе института развития Кавказ.РФ по итогам выездного совещания на территории будущего курорта.

Строительство 15,5 км автодорог на курорте, как и работы по благоустройству территории, выйдут в активную фазу уже в этом году, рассказали в компании. Основной этап строительства инженерных сетей по графику продлится до декабря следующего года. Надземная многоуровневая парковка, рассчитанная на более чем 690 мест для легковых автомобилей, также будет построена в 2027-м.

О курорте

Каспийский прибрежный кластер в Дагестане создается по поручению президента РФ и является частью масштабного президентского проекта «Пять морей и озеро Байкал». Это совместный проект правительства Дагестан и института развития Кавказ.РФ при координации Минэкономразвития России.