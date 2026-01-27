Лучшие термальные источники в Адыгее: базы отдыха с горячими бассейнами и санатории

Адыгея — уникальная южная республика России. Сюда едут, чтобы насладиться живописными видами во время горных прогулок и искупаться в термальных источниках. «Лента.ру» рассказывает, сколько стоит проживание на базах отдыха в 2026 году, кому особенно полезны горячие бассейны и какие противопоказания есть у этих водных процедур.

Чем заняться в Адыгее

Республика Адыгея находится на юго-западе страны, она со всех сторон окружена территорией Краснодарского края. Несмотря на то, что это один из самых небольших субъектов РФ (площадь составляет меньше восьми тысяч квадратных километров), отдых в Адыгее — благодаря ее уникальной природе — становится среди туристов все популярнее, рассказала в беседе с «Лентой.ру» PR-менеджер сервиса «Яндекс Путешествия» Дарья Шулик.

«Республика Адыгея подходит для круглогодичного отдыха ― сюда едут не только летом, но и зимой. Здесь можно кататься на лыжах и снегоходах, отправиться на конную прогулку, в поход или даже устроить рафтинг по незамерзающим горным рекам. Многие путешественники едут в Адыгею, чтобы исследовать снежное плато Лаго-Наки, пещеры, водопады Руфабго или совершить восхождение на гору Фишт (есть простые тропы, которые осилят даже семьи с детьми). И, конечно же, Адыгея славится своими источниками», — рассказала PR-директор сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Термальные источники в Адыгее

Термальные, или более правильно геотермальные источники — выходящая из толщи земли теплая или даже горячая вода (температура должна быть не менее 20 градусов, а может достигать и 100). Она обогащена полезными элементами и минералами, поэтому считается лечебной.

Водные процедуры оказывают благотворное влияние на кровеносную и дыхательную системы, опорно-двигательный аппарат, желудочно-кишечный тракт. Кроме того, купание в обогащенной минералами теплой воде способствует глубокой релаксации, укреплению иммунитета и восстановлению после болезней или стрессов.

5000–8000 рублей в среднем стоит суточное проживание для двоих на базах отдыха в Адыгее

Обычно на территории баз отдыха в Адыгее есть все необходимое для лечения и релакса, обустроены разные бассейны: с термальной, минеральной и с обычной водой, на воздухе под небом и в тепле под крышей, взрослые и детские. Кроме того, туристы всегда могут выйти на прогулку и подышать чистым горным воздухом.

Все вместе это помогает человеку восстановить силы и привести в порядок здоровье — и физическое, и ментальное. По словам специалистов, туристы часто приезжают в Адыгею снова, со своими семьями и друзьями.

Большинство термальных источников расположено на территории туристических баз, отелей и санаториев. Рекомендую ехать минимум на неделю, чтобы посетить все SPA-программы Елена Шелехова PR-директор сервиса для планирования путешествий

Как правило, на базах отдыха туристам предлагают несколько вариантов: можно выбрать полноценную программу или ограничиться короткой. Поэтому ехать на курорты с термальными источниками в Адыгее можно как на один-два дня, так и на пару недель.

Базы отдыха Адыгеи с термальными источниками

«Водная Ривьера»

Где находится: Майкопский район, поселок Тульский

Стоимость номера: от 6 тысячи рублей

Стоимость посещения бассейнов с термальной водой: от 600 рублей за час (безлимитное посещение — 1300 рублей)

Температура воды в бассейнах: от 35 до 40 градусов

На этой базе отдыха есть девять открытых бассейнов с термальной водой: семь взрослых и два детских, их общая площадь — более 450 квадратных метров. Вода поступает в искусственные водоемы из скважины глубиной почти две тысячи метров.

Термальные источники — это места, где подземная вода определенной температуры и химического состава выходит на поверхность. Термальные источники имеют древнюю историю использования в медицине и косметологии. Они обладают различными лечебными свойствами Олеся Савельева врач, старший терапевт

Бассейны отличаются размером, температурой воды (прохладные и более теплые), есть водоемы с водопадом, противотоком и функцией гидромассажа.

Гостиничный комплекс предлагает разные варианты проживания: номера и отдельные коттеджи, оборудованные собственными бассейнами. Бассейны наполняются водой специально для гостей, регулировать температуру можно самостоятельно. На территории базы отдыха есть беседки с мангалами, детская площадка и игровая комната.

«Белые ночи»

Где находится: Майкопский район, поселок Тульский Стоимость проживания: от 3,5 тысячи рублей Стоимость посещения бассейнов с термальной водой: от 400 рублей Температура воды: от 37 до 39 градусов

Здесь обустроен большой (160 квадратных метров) бассейн с термальной водой. Водные процедуры можно принимать и взрослым, и детям: глубина бассейна варьируется от 40 сантиметров до 1,6 метра, стены оборудованы гидромассажными устройствами. Вода богата хлоридом натрия, кремния и другими минералами, потому благотворно влияет на сердечно-сосудистую, нервную и гормональную системы.

На территории базы отдыха есть кафе, беседки с мангалами. Комплекс расположен неподалеку от живописных ущелий и водопадов, поэтому спокойный отдых на базе можно совмещать с активными прогулками.

В поселке Тульский, который находится рядом с термальными источниками, дешевле всего остановиться в гостевом доме Дарья Шулик PR-менеджер

«Кедровый бор»

Где находится: Майкопский район, поселок Цветочный

Стоимость проживания: от 14 тысяч рублей за ночь на двоих

Цена на купание в бассейне с термальной водой: от 1500 рублей ля взрослых за два часа, 2000 — за пять

Температура воды: от 36 до 38 градусов

Эта база отдыха находится в окружении хвойного леса: можно спокойно провести время наедине с природой. На территории комплекса построены деревянные коттеджи: есть возможность арендовать комнату или снять домик целиком. В номерах гостиницы есть все удобства, кухня, зона для отдыха и выход к современному переливному бассейну под открытым небом.

Сам бассейн наполнен кремниевой водой, известной своими целебными свойствами: она полезна для иммунной системы, работы печени и почек. Кроме того, на территории базы отдыха есть бюветы, где можно набрать питьевой минеральной воды.

Базу отдыха «Кедровый бор» с единственным в республике переливным термальным бассейном действительно окружает бор: на территории высажено больше 80 тысяч хвойных растений Дарья Шулик PR-менеджер

«Акватермо»

Где находится: Майкопский район, поселок Тульский

Стоимость проживания: от 9,7 тысячи рублей за ночь на двоих

Цены на купание в бассейне с термальной водой: один час — от 1150 рублей, три часа — 1600 рублей

Температура воды: от 33 до 36 градусов

На территории базы отдыха есть три бассейна с минеральной водой: они отличаются по глубине и температуре. Для туристов обустроены гостиничные номера разной степени комфорта, беседки с мангалами, в том числе индивидуальные, детские площадки, игровые комнаты и зоны отдыха для взрослых.

Термальный парк-отель «Псыгупс»

Где находится: поселок Удобный

Стоимость проживания: от 11,1 тысячи рублей на двоих за ночь

Цены на купание в бассейне с термальной водой: 1 час — от 650 рублей, до 3 часов — от 1150 рублей

Температура воды: регулируется в зависимости от погоды

Это современный оздоровительный центр. Для водных процедур имеются два бассейна с минеральной водой общей площадью более 700 квадратных метров, а также бассейн с пресной водой. Для детей оборудован минеральный водоем глубиной 60 сантиметров. В бассейнах есть функции противотока и массажа.

Для проживания предоставляются гостиничные номера и дневные комнаты для тех, кто не планирует ночевать в отеле. Для маленьких гостей работает детский клуб.

«Название термального парк-отеля "Псыгупс" в переводе с адыгейского означает "душа воды". Он построен над источником борной кремнистой воды хлоридно-натриевого состава и высокой минерализации, потому купание в бассейнах очень полезно для здоровья», — рассказала Дарья Шулик.

Туристический комплекс «Даховская слобода»

Где находится: станица Даховская

Стоимость проживания: от 14,1 тысячи рублей на двоих за ночь

Цены на купание в бассейне с термальной водой: от 2000 рублей для взрослых, от 1500 рублей для детей

Температура воды: от 30 до 37 градусов

Туристический комплекс находится в станице Даховской — географическом сердце Адыгеи. Неподалеку отсюда — горные пещеры и знаменитое плато Лаго-Наки.

На территории комплекса (она довольно большая — четыре тысячи квадратных метров) есть пруды и озеро, где можно рыбачить, источник с питьевой минеральной водой, мини-зоопарк, баня и хамам, беседки, детская площадка и игровая комната.

Главная гордость комплекса — огромный бассейн (150 квадратных метров) с минеральной водой с содержанием хлора, брома и йода. Купаться в нем можно круглый год: температуру воды регулируют в зависимости от погоды, поэтому процедуры всегда комфортны.

Базы отдыха Адыгеи вблизи термальных источников

Гостиничный комплекс «Парк Хаджох»

Где находится: поселок Каменномостский

Стоимость проживания: от 7,2 тысячи рублей за ночь на двоих

Комплекс находится всего в 40 минутах езды от столицы Адыгеи — Майкопа. Здесь есть летний открытый бассейн, SPA-комплекс с массажным кабинетом, кафе, зоны отдыха и комфортные номера для проживания. На территории самого «Парка Хаджох» термального источника нет, постояльцам предлагают туры к благоустроенным бассейнам в соседних населенных пунктах и пансионатах. Дорога займет 20 минут.

Туристическая база «Белая река Даховская»

Где находится: станица Даховская

Стоимость проживания: от 2,6 тысячи рублей за ночь на двоих

На этой базе отдыха можно пожить в уютном домике, попариться в русской бане, а затем искупаться в бассейне с родниковой водой. Сюда приезжают на отдых семьями или компанией друзей: поправить здоровье, подышать горным воздухом, побыть на природе. Термальные источники — в получасе езды отсюда.

Горный отель «Абаго»

Где находится: поселок Гузерипль

Стоимость проживания: от 5050 рублей за ночь на двоих

Поселок Гузерипль, где находится этот отель, располагается в горах, на территории Кавказского биосферного заповедника. Настоящий экоотдых наедине с природой: живописные виды, водопады и горные реки, чистый воздух.

Отель «Абаго» открыт для туристов круглый год, но зимой здесь особая сказочная атмосфера. Сюда приезжают, чтобы попариться в бане, а затем искупаться в горячих бассейнах с видом на горы, окунуться в ледяную купель.

Бассейны наполняются ключевой водой, подогреваемой до 30-40 градусов. Это не лечебный природный источник, в воде можно находиться довольно долгое время в любое время года.

Санаторий «Лаго-Наки»

Где находится: хутор Красный мост

Стоимость проживания: от 16 850 рублей за человека в сутки

Бальнеологический курортный отель санаторного типа «Лаго-Наки» специализируется на лечении и профилактике заболеваний позвоночника. Тут проводят оздоровительные процедуры (грязелечение, водолечение, физиотерапия), работает русская баня. Большая лесопарковая зона с гамаками и качелями, собственная конюшня. Есть лечебный источник минеральной воды.

Как добраться до источников Адыгеи

Добраться в Адыгею быстрее всего самолетом, через Сочи (ближайший аэропорт в Краснодаре временно закрыт). Перелет из Москвы займет от 3,5 часа, из Санкт-Петербурга — 4,5 часа. Из Сочи в столицу Адыгеи, Майкоп, можно доехать на поезде «Ласточка», время в пути составит 5,5 часа.

Из Москвы по железной дороге в Майкоп можно доехать только с пересадкой: сначала до Туапсе (от 21 часа из столицы), а затем — на пригородном поезде (3 часа 12 минут). Дорога на поезде из Санкт-Петербурга в общей сложности займет около двух суток.

Кому полезен отдых на термальных источниках

По словам терапевта Олеси Савельевой, в первую очередь термальные источники полезны для нескольких групп людей:

с хроническими заболеваниями: термальная вода помогает снять боль при заболеваниях суставов, мышц, позвоночника, дыхательных путей;

термальная вода помогает снять боль при заболеваниях суставов, мышц, позвоночника, дыхательных путей; после операций: вода способствует быстрому восстановлению организма, уменьшает отеки, боли и риск инфекции; с недостатком кислорода в крови: термальная вода улучшает кровообращение и обмен веществ, что способствует выведению токсинов и шлаков из организма, увеличивает количество кислорода, доставляемого кровью к клеткам;

вода способствует быстрому восстановлению организма, уменьшает отеки, боли и риск инфекции; с недостатком кислорода в крови: термальная вода улучшает кровообращение и обмен веществ, что способствует выведению токсинов и шлаков из организма, увеличивает количество кислорода, доставляемого кровью к клеткам; с астмой: вода обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, которое помогает снять зуд, кашель и одышку при астме, улучшает работу легких и укрепляет иммунитет;

вода обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, которое помогает снять зуд, кашель и одышку при астме, улучшает работу легких и укрепляет иммунитет; с депрессией: вода из горячих источников стимулирует выработку серотонина — гормона счастья, который регулирует настроение, аппетит и сон. Также она помогает расслабиться, избавиться от стресса и тревоги.

Терапевт сервиса «Теледоктор24» Дмитрий Окунев отметил, что термальные источники благотворно влияют и на кожу. Минерализированная вода насыщает кожу кислородом, улучшает ее обменные процессы.

Селен из термальной воды — хороший антиоксидант, цинк и сера помогают нормализации обмена для жирной проблемной кожи. Сухой или обезвоженной коже подойдет термальная вода с повышенным содержанием соли. Жирная, комбинированная или кожа с акне станет заметно лучше с термальной водой с пониженным содержанием соли Дмитрий Окунев терапевт

По этой причине, объяснил Окунев, геотермальная вода применяется и в косметологии. Она и продается отдельно, и входит в состав косметики для комплексного ухода за кожей.

«Отдых на термальных источниках, в местах с чистым воздухом, особенно в оздоровительных комплексах — это отличный способ профилактики и омоложения всего организма. Это неотъемлемая часть здорового образа жизни», — уверен терапевт.

Как правильно отдыхать на термальных источниках

Рекомендации по оздоровлению

Чтобы отдых на термальных источниках прошел с максимальной пользой, нужно соблюдать определенные правила. Так, перед водными процедурами лучше не есть — сделать это следует хотя бы за два часа до купания. А вот пить пресную воду можно и даже нужно.

При купании в закрытых естественных бассейнах с минеральной водой рекомендуется проводить сеансы продолжительностью 15-20 минут. Посещать их можно два раза в день с перерывом в восемь часов Дмитрий Окунев терапевт

Во время оздоровительных процедур лучше исключить интенсивные физические нагрузки, заменив их на релаксацию. Отдых после водных процедур должен продолжаться не менее часа. После купания в бассейне с минеральной водой не стоит сразу принимать душ.

Противопоказания

Отдых в местах с горячими источниками, купание в бассейнах с минеральной водой показаны не всем. Перед поездкой в оздоровительный комплекс туристам лучше проконсультироваться с врачом.

«Как и любое лечение, места с горячими источниками, бассейны с минеральной водой имеют свои противопоказания. Сюда относят наличие онкозаболеваний, гипертоническую болезнь, любое заболевание в период обострения, гиперфункцию щитовидной железы, сахарный диабет», — предостерег врач.

Кроме этого, Окунев не рекомендовал принимать ванны при наличии аллергии на минеральные компоненты (йод, бор, бром, кремний).