Время в пути по железной дороге от Москвы до Сочи хотят сократить

Единый институт пространственного планирования (структура Минстроя РФ) изучает предложения, как сделать так, чтобы пассажирские поезда из столицы до Черноморского побережья ехали максимум 16 часов. Один из проектов – строительство высокоскоростной магистрали Москва – Ростов-на-Дону – Адлер. Она будет рассчитана на поезда со скоростью от 200 до 400 километров в час.

Сроки пока не определены, но эта стройка входит в Транспортную стратегию на период до 2035 года. Источник РБК на транспортном рынке рассказал, что ВСМ до Адлера будет рассматриваться как приоритетный проект после того, как откроют движение по трассе Москва – Санкт-Петербург в 2028 году. Один из вариантов предусматривает, что магистраль пройдет через Красную Поляну вглубь материка, другой – прокладку маршрута вдоль побережья Черного моря. Конкретное решение планируется утвердить до конца первого квартала 2026 года.

Несколько лет назад обсуждалась концепция реконструкции уже существующей линии через Узловую и Елец под пассажирское скоростное движение. Речь шла о переносе части железнодорожной линии с побережья в горы. Однако в 2024 году правительство предложило исключить этот проект из долгосрочной инвестиционной программы РЖД, так как финансирование оказалось недостаточным.

ВСМ должна решить проблему дефицита пропускной способности железнодорожной сети на направлении Центральный федеральный округ – черноморское побережье. В летний сезон она загружена на 100%, а неудовлетворенный спрос на билеты очень высок. Поэтому строительство отдельной линии на юге России рассматривается в числе приоритетов развития инфраструктуры.