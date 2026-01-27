Суд взыскал с отеля компенсацию за едва не сорвавшуюся свадьбу

Свадебное торжество, намеченное в отеле Екатеринбурга, пришлось перенести в другое место из-за решения администрации отменить бронирование. Отец жениха подал в суд.

Как следует из материалов дела, церемония была запланирована на август 2024 года в парке-отеле «Евразия», который принадлежит ООО «Гостевой дом Прусских». Компания получила предоплату в размере 150 тыс. руб. Семья разослала приглашения гостям. Однако за несколько месяцев до свадьбы представитель отеля сообщил, что провести торжество в согласованные даты невозможно, так как зал уже забронирован другим клиентом. Аванс отель вернул, но семью это не устроило.

Отец жениха потребовал компенсировать все свои убытки, включая стоимость пригласительных на свадьбу – 2 805 руб., услуги организатора торжества – 45 000 руб., стоимость авиабилетов – 21 408 руб., разницу в стоимости новых площадок – 117 533 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами – 28 953 руб., неустойку за нарушение срока удовлетворения требований потребителя – 150 000 руб., компенсацию морального вреда – 10 000 руб., а также штраф в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Таким образом, общая сумма превысила 376 тыс. руб.

Ленинский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск, но частично: с отеля была взыскана стоимость авиабилетов, услуг привлеченного организатора, пригласительных, а также компенсация морального вреда и проценты за пользование чужими деньгами. Решение не устроило ответчика, и он обжаловал его в Свердловском областном суде. Судебная коллегия по гражданским делам пересмотрела материалы дела и учла, что авиабилеты были приобретены еще до заключения договора с отелем, поэтому эти расходы исключили. Кроме того, пересмотрели затраты на услуги организатора торжества.

После всех апелляций итоговая компенсация, которую должен выплатить отель, составила всего 24 324 руб. Эта сумма включает стоимость пригласительных, услуги организатора по подбору площадки, моральный вред, проценты за пользование чужими денежными средствами и штраф за нарушение закона о защите прав потребителей.