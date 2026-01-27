Отельеры впервые договорились общим фронтом отстаивать интересы отрасли

Российские отельеры обратились с коллективным письмом к руководству Яндекса с просьбой пересмотреть решение об увеличении базовой комиссии сервиса «Яндекс Путешествия». С 1 февраля, напомним, она должна вырасти с 15 до 17%.

В обращении указывается, что эта мера может привести к замедлению развития внутреннего туризма. Гостиничный бизнес капиталоемкий и низкомаржинальный, он реагирует даже на малейшие изменения комиссии, поэтому ее рост негативно отразится как на инвестициях, так и на стоимости номеров для туристов – она увеличится. Кроме того, примеру «Яндекс Путешествий» могут последовать другие агрегаторы и также поднять размер базовой комиссии. И это приведет к еще более неприятным последствиям.

«В условиях снижения потребительской активности, роста конкуренции со стороны зарубежных направлений и усиления выездного туризма подобные решения не соответствуют задачам по развитию внутреннего туризма и усложняют достижение целевых показателей, установленных национальным проектом (увеличить число турпоездок по стране до 140 млн в год, а вклад туризма в ВВП поднять с 3 до 5%. – Ред.)», – говорится в коллективном письме.

Подписали обращение руководители профильных общественных объединений, а также владельцы гостиниц и других средств размещения с номерным фондом в 100 тыс. номеров – это костяк гостиничного бизнеса в России. «Впервые отельеры договорились общим фронтом отстаивать интересы отрасли!» – прокомментировал в запрещенной соцсети собственник отелей «Русские Сезоны» Владимир Масютин.

Редакция направила запрос в «Яндекс Путешествия» с предложением прокомментировать ситуацию.

