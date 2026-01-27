Опубликован рейтинг самых привлекательных для туристов регионов России

Журнал «Отдых в России» совместно с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» представили одиннадцатый национальный рейтинг туристической привлекательности регионов Российской Федерации за 2025 год.

© tourdom.ru

Эксперты проанализировали 12 ключевых показателей, среди которых – количество туристов, уровень развития туристической инфраструктуры, число гостиниц и других средств размещения, объемы туристических услуг, вклад отрасли в экономику, поступления в бюджеты, активность турфирм, число ночевок, уровень потребительских расходов путешественников, количество иностранных туристов, а также информационная и медийная активность регионов как туристических направлений.

По итогам исследования, с которым ознакомился «Интерфакс», первое место заняла Москва, которая продемонстрировала лидирующие позиции сразу по нескольким параметрам. Столица оказалась в числе лучших по объему туристических услуг, количеству посещений российских и иностранных гостей, а также по сумме налоговых поступлений от туристической деятельности.

Второе место у Московской области, которая получила больше всех баллов по числу туристических поездок. На ее позицию в рейтинге также повлияли развитая транспортная доступность, близость к столице, активное развитие культурно-познавательных, событийных и загородных маршрутов.

Третье место досталось Краснодарскому краю, который традиционно сохраняет сильные позиции благодаря развитому курортному комплексу, большому количеству гостиниц и санаториев, а также высоким доходам от санаторно-курортных и туристических услуг.

В первую пятерку рейтинга вошли Санкт-Петербург и Республика Крым, которые остаются одними из наиболее востребованных направлений в сегменте внутреннего туризма. Северная столица стабильно привлекает туристов благодаря богатому культурно-историческому наследию, а Крым – сочетанием природных, климатических и рекреационных ресурсов.

В топ-10 попали Приморский и Алтайский края, Республика Татарстан и Новосибирская область. Эти субъекты Федерации заслужили высокие оценки за развитие инфраструктуры, создание новых туристических продуктов и продвижение своих брендов на федеральном уровне.

В целом в первую тридцатку рейтинга попали регионы, которые инвестируют в транспортную и гостиничную инфраструктуру, создают новые точки притяжения, развивают событийный и экологический туризм, а также внедряют современные механизмы продвижения и цифровые сервисы для путешественников.

Составители рейтинга отмечают, что в целом список лидеров по сравнению с предыдущим годом не изменился, но отдельные регионы улучшили свои позиции, что отражает динамику развития туристической отрасли в разных субъектах Федерации.