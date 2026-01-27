Экологи поспорили о безопасности отдыха в Анапе

Скорее всего, этим летом в Анапе будет полноценный пляжный сезон, если не случится новых разливов мазута с затонувших танкеров, так как большая часть токсичного вещества осталась похоронена на глубине. Об этом НСН рассказал директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире НСН ранее посоветовал туристам бронировать туры в Анапу на лето с возможностью возврата. По его словам, то, что сейчас стоит 10 тысяч рублей в сутки, скоро будет стоить 15-20 тысяч. Пукалов поддержал тех, кто собирается в Анапу, и раскрыл, почему туда уже можно ехать.

«Вероятность, что в Анапе будет полноценный сезон с купанием в море, очень высокая. А все, что южнее, то есть Геленджик, Новороссийск, Туапсе, Сочи - там море вообще не пострадало и можно отдыхать в прежнем режиме. Что касается Анапы, то если есть возможность возврата, то бронируйте смело. Главное, если не произойдет новых разливов из затонувших фрагментов танкеров. Напомню, что на дне осталось три фрагмента танкера и только из одного была откачан мазут. Два других еще с мазутом - это одна-две тысячи тонн. Это все будут нагревать, откачивать. Технологии имеются. Черное море – это море с большим сероводородным слоем на глубине примерно 200 метров. Тот мазут, который утонул на глубине, уже никогда не поднимется, так что не представляет никакой опасности ни для людей, ни для животных», - раскрыл он.

По словам Пукалова, за год мазут сильно поменял свою структуру, так что теперь им сложно испачкаться.

«На мелких глубинах есть вероятность, что сильный шторм этот старый мазут поднимет. Но он уже очень сильно изменил свою структуру. Я же очень внимательно слежу за этим, я за прошлый год был в Анапе пять раз. Да, он остается канцерогенным веществом, но при этом он гораздо меньше пачкает перо птицы, то есть для пернатых он уже не представляет большой опасности, как это было год назад. Это такое уже нежидкое, пластилинообразное вещество. Так что вероятность испачкаться, купаясь в море, очень невысокая», - подытожил он.

В свою очередь руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев выразил НСН резко противоположную точку зрения, подчеркнув, что морская вода в Анапе еще долго будет токсичной. Но люди действительно едут туда - от безысходности, считает он.

«Будет все, как в том году. Несмотря на то, что мазут есть, он летом будет всплывать к поверхности и просачиваться. Все равно туристы будут ехать, потому что у нас сейчас так называемый безальтернативный отдых у большей части населения. У многих это единственная возможность поехать на море, пускай даже грязное. Я этим летом ездил, встречался и с волонтерами, и с общественниками, и с экологами. Все подтверждают, что даже когда есть резкие запахи, люди с детьми едут от безысходности, потому что детям нужно солнце, море. Ну, а качество воды на протяжении еще нескольких лет будет плохое. Тут все будет зависеть от погодных условий. Если к берегу прибивает это все, то под действием солнца будут сильные запахи и, конечно, это все будет сильно влиять на здоровье людей», - отметил он.

