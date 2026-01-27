Снегопад в Москве стал причиной 5–8-часовых задержек рейсов в аэропортах

Мощный снегопад стал причиной задержек рейсов в аэропортах Москвы ночью и утром 27 января. Около 9 утра Шереметьево закрыли до 12:00 на прилет в связи с неблагоприятными метеоусловиями.

Наиболее заметные отклонения от расписания наблюдаются во Внуково. В частности, на 8 часов отложили вылет в Грозный самолета Utair: вместо 01:10 на онлайн-табло стоит 09:30.

Сразу несколько рейсов переносится сегодня у арабской авиакомпании flydubai. FZ 966 и FZ 976 повезли пассажиров на 7 и 6 часов позже назначенного времени – в 09:05 и в 09:20. Другие вылеты из-за снегопада сдвинули на 3–5 часов.

На тайский остров Пхукет на борту AZUR air туристы смогли улететь на 5 часов позже, чем предполагалось – в 09:20.

С опозданиями отправят сегодня рейсы из Москвы и в узбекские города. Вылет авиакомпании Utair в Самарканд откладывается на 7 часов, до 16:30, а Uzbekistan Airways в Андижан – на 5, до 13:45. Самолет Utair еще из одного узбекского города – Бухары – прибудет сегодня в аэропорт Внуково с 7-часовой задержкой.

В других аэропортах московского авиаузла тоже есть отклонения от расписания, но единичные и не столь существенные. На 3 часа позже улетели в Минск из Шереметьево клиенты «Аэрофлота» (SU 1834). Рейс Air Arabia Abu Dhabi из Домодедово в Абу-Даби отложили на 2 часа.

Ранее TourDom.ru написал, что аэропорт Шереметьево закрыт 27 января до 12:00 на прилет воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий в столице.