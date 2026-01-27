Каким будет новый гостиничный комплекс на Кунгасном пляже во Владивостоке

Во Владивостоке стартовали общественные обсуждения проекта планировки для района Кунгасного. Основной пункт плана – строительство 15-этажного гостиничного комплекса на берегу моря. Инициатива по развитию этой территории впервые была представлена общественности еще в 2024 году.

Местом для строительства выбрали конец пляжа, где сейчас находится база отдыха «Карс». Гостиницу планируют построить в отдалении от жилого комплекса «Море», однако жители домов на улицах Амурской и Анисимова могут частично лишиться морской панорамы.

Ранее представленные эскизы показывали, что для строительства может понадобиться искусственное расширение берега, хотя в текущей документации такие работы не указаны. По кадастровым данным, от границы участка до моря – всего около 20 метров. На старых визуализациях рядом с гостиницей изображали пирсы, но в новом проекте их заменила набережная. Согласно плану, строительство должно завершиться до 2030 года.

В те же сроки обустроить «Берег здоровья» – пешеходную набережную вдоль всего пляжа: от нынешнего въезда на Кунгасный до мыса Лагерного. Подрядчика для этого проекта благоустройства пока не выбрали. Глава администрации Владивостока Константин Шестаков заявил, что работы будут финансироваться из бюджета.

Также в проекте предусмотрена благоустроенная дорога вдоль Кунгасного с остановками, переходами и другой инфраструктурой. Она не является частью ВКАД, хотя и будет иметь с ним соединение. Завершение намечено только к 2040 году, то есть через десять лет после сдачи гостиницы и набережной, пишет NewsVl.

Напомним, на бухте Аякс на Русском острове должен появиться туристический комплекс с гостиницей, домами, кафе, баром с бассейном и зонами для отдыха.