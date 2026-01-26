Россиянам дали совет по бронированию туров в Анапу

В день открытия анапских пляжей местные отельеры поднимут цены на 50-100%, сказал НСН Алексан Мкртчян.

© РИА Новости

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян в эфире НСН посоветовал туристам бронировать туры в Анапу на лето с возможностью возврата.

У ведущих туроператоров сейчас — лучшие цены на лето, сообщили в Ассоциации Туроператоров (АТОР). До конца января действует акция раннего бронирования: можно зафиксировать стоимость на Турцию, Египет, ОАЭ, Вьетнам и другие направления с максимальной скидкой до 62% и внести только 10-20% предоплаты. Мкртчян напомнил туристам о страховке в виде возвратного тарифа.

«Больше всего я рекомендую сейчас покупать Анапу. Она будет только дорожать. Мы ждем, что весной объявят об открытии пляжей Анапы. Анапские отельеры тут же поднимут цены. То, что мы сейчас продаем на август за 10 тысяч рублей в сутки, скоро будет стоить 15-20. Сразу после объявления открытия пляжей цена поднимается на 50-100%. В этот же день! Вот выгодно бронировать это направление, однако не стоит забывать об услуге возможного возврата, чтобы подстраховаться. Анапу нужно бронировать по возвратному тарифу», — сказал собеседник НСН.

Чрезвычайная ситуация на побережье Черного моря была объявлена из-за крушения в Керченском проливе танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма 15 декабря 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По предварительным оценкам, при затоплении танкеров в море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов.

По данным губернатора Краснодарского края, завершить работы по полной очистке побережья Анапы планируют к концу зимы.