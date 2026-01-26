Анапе грозит срыв туристического сезона второй год подряд

По словам путешественников, гостиницы и турпоток Анапы находятся под угрозой повторения прошлогодней кризисной ситуации. Курорт находится в шатком положении и может столкнуться с обвалом, сравнимым по своим масштабам с кризисом, вызванным пандемией, сообщает издание «Акценты».

Аналитики подчеркнули, что решение Роспотребнадзора об открытии 141 пляжной зоны до сих пор не утверждено. По мнению экспертов, это привело к снижению количества забронированных мест на 60%. Часть отдыхающих, рискнувших приобрести путевки по крайне выгодным ценам раннего бронирования, надеялись на благоприятный исход.

Тем не менее, основная масса потенциальных клиентов заняла выжидательную позицию. В результате туристы могут в любой момент принять решение о перенаправлении своих средств в Крым или на другие курортные направления. Существенно сократился и детский отдых. Вместо обычных 120-130 тысяч юных отдыхающих летом 2025 года, курорт принял лишь 18 тысяч детей.

Совокупные доходы туристической отрасли сократились на миллиарды рублей. Местные санатории и детские оздоровительные учреждения, и без того столкнувшиеся с беспрецедентным падением прибыли, находятся на грани банкротства. В настоящее время власти ограничились лишь приостановкой взимания курортного сбора, что явно недостаточно для стабилизации ситуации в туристическом сезоне.

