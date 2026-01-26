Оздоровительный лагерь «Эрзи» сделают круглогодичным

В Ингушетии в 2027 году планируют завершить газификацию детского оздоровительного лагеря «Эрзи» («Аьрзи»). Межпоселковый газопровод, который проложат к объекту, откроет возможности для круглогодичной работы.

© «Это Кавказ»

«Одним из ключевых проектов реализации программы развития газоснабжения и газификации Ингушетии является строительство межпоселкового газопровода протяженностью 43,2 км к детскому оздоровительному лагерю "Аьрзи". После газификации он сможет принимать детей и туристов круглый год», — сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

Вопрос газификации лагеря обсуждался на встрече главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с генеральным директором «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым на Кавказском инвестиционном форуме в мае 2025 года.

«Раньше лагерь полностью работал на электричестве. Это дорого и ограничивало возможности использования лагеря. <...> По плану строительно-монтажные работы завершатся к 2027 году. Это даст возможность подключить газ всем жителям Джейрахского района, а для лагеря создаст условия для круглогодичной работы и снизит расходы», — написал в своем телеграм-канале руководитель республики.

Лагерь «Эрзи» («Аьрзи») расположен в горном Джейрахском районе на территории одноименного заповедника на высоте более 1 300 метров над уровнем моря. Он был построен в 1990-х годах. Летом 2024 года лагерь открыли после реконструкции. Работы проводились на средства благотворительного фонда «Сафмар».