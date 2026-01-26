Объявлено о восстановлении работы системы бронирований Leonardo

Причиной сбоя стала техническая проблема на стороне провайдера — компании «Сирена Трэвел». На фоне неполадок Ространснадзор ранее направил в крупнейшие аэропорты России инспекторов. Авиагавани получили рекомендацию организовать дополнительные стойки ручной регистрации и увеличить число сотрудников в зонах обслуживания. «Аэрофлот», «Победа», Azur Air, Nordwind, «Уральские авиалинии» и «Ямал» ранее заявили, что из-за сбоя временно были ограничены регистрация пассажиров и багажа, а также приобретение дополнительных услуг. В Ассоциации туроператоров России отметили, что ситуация может коснуться 20 тысяч пассажиров.

