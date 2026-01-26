Куда поехать семьей с ребенком на весенние каникулы и сколько это стоит

При системе обучения по четвертям школьные весенние каникулы в 2026 году пройдут с 28 марта по 5 апреля. «Вечерняя Москва» выяснила, куда может поехать семья с ребенком, и сколько это будет стоить.

Калининград

Перелет Москва — Калининград для двоих взрослых и ребенка до 12 лет стоит от 61,5 тысячи рублей.

Восемь ночей в отеле на троих (папа, мама и ребенок) при размещении в отеле 3* с завтраком обойдется в 85 тысяч рублей, отель 4* с завтраком — от 110 тысяч рублей.

Сочи

Купаться в море на весенних каникулах еще рано. Можно посмотреть представления в дельфинарии, а в дендрарии — уникальные цветущие растения.

Температура воды в море около +8°C, но можно плавать в крытых аквапарках. Многие отели предлагают подогреваемые бассейны под открытым небом.

Перелет Москва — Сочи на троих стоит от 87 тысяч рублей.

Трехзвездочный отель с завтраками на 8 ночей стоит от 50 тыс рублей, четырехзвездочный — от 90 тысяч рублей.

Минеральные воды

Перелет из Москвы в Минводы и обратно для двоих взрослых и ребенка обойдется в 73 тысячи рублей.

Вариантов спокойного семейного отдыха рядом с целебными источниками минеральной воды два: в Пятигорске отель 3* с завтраками на 8 ночей будет стоить от 70 тысяч рублей, 4* — от 100 тысяч рублей. В Ессентуках отель обойдется от 100 тысяч рублей.

Горные курорты

В конце марта на высокогорных курортах еще можно насладиться катанием на горных лыжах или сноуборде, но с более мягкой погодой, меньшим количеством людей и часто более низкими ценами, чем в разгар зимы.

На Эльбрусе восемь ночей в отеле 3* на троих обойдутся минимум в 70 тысяч рублей, в отеле 4* — от 110 тысяч рублей.

Казань

Перелет из Москвы в Казань семье с ребенком обойдется в 46 тысяч рублей, 8 ночей в отеле с завтраком на троих — от 75 тысяч за 3*, от 92 тысяч — за 4*.

Карелия

Карелия в марте еще вся в снегу, но уже чувствуется близость весны. Горный парк «Рускеала» еще напоминает ледяную сказку: сталактиты, прозрачные стены мрамора, подсветка, отражающаяся в воде.

Перелет из Москвы в Петрозаводск стоит 50 тысяч рублей, четырехзвездочный отель — от 70 тысяч с завтраком.

Итого

Путешествие на троих на 8 ночей обойдется:

в Карелию (Петрозаводск) — 120 тысяч рублей;

— 120 тысяч рублей; в Казань — 120–138 тысяч рублей;

— 120–138 тысяч рублей; в Минеральные воды — 143–184 тысячи рублей;

— 143–184 тысячи рублей; в Сочи — 137–177 тысяч рублей;

— 137–177 тысяч рублей; в Калининград — 146–172 тысячи рублей.

К этой сумме обязательно стоит прибавить 50–70 тысяч рублей на обеды и ужины и около 20–30 тысяч на такси, экскурсии и сувениры.