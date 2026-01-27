Подмосковная Кашира за один день: топ-10 достопримечательностей

В начале 2026 года правительство России расширило список городов знаменитого Золотого кольца, добавив к нему еще 49 населенных пунктов из семи областей. Однако ни давно раскрученная и популярная среди туристов Таруса, которую обещали включить в расширенный список, ни Кашира в него не вошли. При этом Кашира со своими речными пейзажами вполне может посоперничать и с Муромом, и даже со знаменитым Плесом, которые включены в список. Да и сохранившаяся застройка XIX века в тихом историческом центре города даст фору любому из них. «Лента.ру» рассказывает об основных достопримечательностях Каширы, которые можно осмотреть всего за один день.

Что за город Кашира

Кашира находится на самом юге Московской области. Это один из старейших городов Подмосковья и России, впервые он упоминается в духовной грамоте князя Ивана Калиты в 1356 году.

Виды Каширы на высоком берегу Оки — это прежде всего обилие церквей, а также купеческие дома. Здесь полностью сохранилась колоритная атмосфера уездного города

В 2015 году в состав Каширы был включен соседний город Ожерелье, ставший микрорайоном. Но и с учетом этого Кашира остается небольшим городом, ее население — около 45 тысяч человек. А исторический центр — это всего несколько улиц и пара площадей.

30 апреля 2015 года постановлением Московской областной Думы Кашира стала «Населенным пунктом воинской доблести».

С 2018 года Московская область активно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В связи с этим активно преображается и Кашира. Так, в городе построена удобная и красивая набережная Оки, к которой ведет живописный спуск и лестница, отреставрирована историческая Хлебная площадь, благоустроены парки и скверы.

Купание в Оке до недавнего времени в Кашире было только «диким», но на 2026 год городские власти запланировали благоустройство пляжей на реке и близлежащих прудах.

А 22 июля 2026 года Кашира отметит 670-летие.

Из истории Каширы: интересные факты В беседе с «Лентой.ру» исследователь Москвы и Подмосковья Никита Елкин рассказал об интересных фактах из истории города: «Кашира не всегда находилась на высоком правом берегу Оки. Изначально она располагалась на левом берегу, в устье реки Каширки. Сегодня там до сих пор видно городище Старая Кашира — холмы, под которыми скрываются остатки крепости, построенной из дерева в 1531 году по ломбардийскому типу. Так, например, построен знаменитый кирпичный Зарайский кремль. Однако крепость не помогла — Кашира за XVI век перенесла около 20 набегов из степи. После последнего набега хана Девлет-Гирея в 1571 году Кашира была полностью сожжена. После этого восстанавливать город не стали, а просто перенесли на высокий берег Оки. Собственно, там, на высоком косогоре, в четвертом-седьмом веках до нашей эры изначально и селились наши благоразумные предки — представители дьяковской и фатьяновской культур. Историческое старшее городище находится на территории домовладения № 6 по улице Городской поселок. В 1926 году там были проведены раскопки, в ходе которых были открыты 22 круглых жилища, окруженные валом и дубовым тыном. Там же найдены изделия из глины, бронзы и железа, а также украшения. В 1618 году на высоком берегу Оки был построен Каширский кремль, который так никто и не смог взять. А в XIX веке на месте обветшавшего кремля была построена жемчужина Каширы — Успенский собор. Название Кашира, по мнению большинства исследователей, — тюркское. "Кошарами", или "каширами", назывались овечьи хлева, "кош" — это стоянка кочевников, а "кешир" — переправа через реку. Все версии хороши. Есть и городская легенда о названии города. Якобы именно здесь варили огромное количество каши для пиров после победы над врагами. Горшочек каши стал неофициальным символом Каширы, и в городе можно купить сувениры с его изображением. Официальный же символ Каширы — черный дракон Зилант (существо из татарской мифологии, смесь птицы и змеи), увенчанный золотой короной. Это уникальный случай для русской геральдики. Впрочем, все объясняется просто. При отце Ивана Грозного Василии III Кашира была отдана в удел ссыльному казанскому хану Абдул-Латифу. Он правил ею всего один год, а потом умер от неизвестной болезни. Однако герб Казани навсегда закрепился за подмосковным городом. Сегодня черный дракон под золотым христианским крестом красуется на гербе Каширы».

Как добраться до Каширы

Кашира находится в 122 километрах от центра Москвы и в 93 километрах от МКАД. Добраться туда можно на автомобиле, автобусе и электричке.

На автомобиле. По трассе М-4 «Дон», затем можно выехать на Р-22 «Каспий» или использовать региональные дороги. Время в пути — 1,5-2 часа в зависимости от пробок. На автобусе. Маршрут № 381 идет в Каширу от станции метро «Домодедовская». Время в пути — около двух часов. На электричке. С Павелецкого вокзала до станции Кашира, которая находится в трех километрах от центра городка, электрички ходят всего пару раз в день. Время в пути — около двух часов. Можно доехать до станции Ожерелье, она находится в восьми километрах от центра Каширы (время в пути — от 1 часа 38 минут до 1 часа 58 минут). До центра города можно добраться общественным транспортом или на такси.

Топ-10 достопримечательностей Каширы

В историческом центре Каширы основные достопримечательности находятся в шаговой доступности, что дает иллюзию полного погружения в историю города. Однако все же передвижение на машине или такси предпочтительнее для туристов, поскольку знаменитые исторические объекты начинаются уже на подступах к городу. Осматривать их лучше начать прямо с утра.

Лиды

Адрес: Каширский район, деревня Лиды, улица Лесная.

Усадьба Лиды сохранилась лучше остальных, поскольку была возведена незадолго до революции. Однако сегодня здание находится в аварийном состоянии, вход в него строго запрещен. Рядом находится смотровая площадка, откуда открывается отличный вид на Оку.

В 1910 году жена генерал-майора Лидия Ивановна Литвинова и ее сын Николай Николаевич в пышном лесу на берегу Оки построили усадьбу в неоклассическом стиле — с колоннами и верандами. В 1915 году усадьбу купила бывшая супруга Германа Лопатина, революционера и первого переводчика «Капитала» Карла Маркса.

«После революции усадьба оказалась чуть ли не первой в списке национализированных дворянских имений, — рассказывает в беседе с «Лентой.ру» краевед Наталья Кукавка. — В Кашире есть легенда, что в 1918 году усадьба Лиды была главным конкурентом Горкам Ленинским, где расположилась подмосковная резиденция [революционера] Владимира Ленина. Но Горки все-таки поближе. В разное время в Лидах были интернат, дом отдыха, а с 1994 года здесь действовал государственный специализированный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья", который сегодня закрыт. Ходят слухи, что усадьбу планируют реставрировать».

Зендиково

Адрес: Каширский район, поселок Зендиково, улица Зендиковская.

«Этот некогда роскошный кирпичный особняк начали строить на берегах Оки в конце XVIII века, — рассказывает историк Никита Елкин. — Строительство велось на деньги одного из крупнейших в России помещиков — князя Николая Барятинского, дальнего родственника фельдмаршала Александра Барятинского, закончившего Кавказскую войну пленением имама Шамиля, который, кстати, позже жил недалеко от этих мест — в Калуге».

Этот классический особняк с мезонином и двумя флигелями современники называли «палладианским», то есть выстроенным по канонам великого архитектора эпохи Возрождения Андреа Палладио, продолжает эксперт, но, увы, архитектор, сотворивший этот каширский шедевр, остался неизвестен.

Вокруг особняка, на реке Мутенке, были устроены модные тогда каскадные пруды. В 1820 году, уже после смерти старого князя, усадьба была продана ректору московского университета Ивану Двигубскому — автору одного из первых учебников физики и разработчику русской ботанической номенклатуры.

«В 1839 году она была куплена помещиком Павлом Гороховым, тем самым, якобы для уплаты карточного долга которому граф Лев Толстой продал родовой дом в Ясной Поляне. В его собственности дом находился вплоть до 1918 года, когда усадьба была национализирована. В ней надолго поселились работники каширской птицефабрики. А когда они съехали, усадьба постепенно превратилась в живописные руины», — сетует Елкин.

Тарасково

Адрес: Каширский район, деревня Тарасково, улица Запрудная.

История этого уникального усадебного комплекса началась в 1834 году, когда имение Тарасково купили член Госсовета, крупный помещик Владимир Глебов и его жена, княжна Софья Трубецкая. Они снесли все старые постройки, кроме старинной Казанской церкви, и построили двухэтажный особняк в стиле раннего модерна с элементами готики. Интересно, что у здания было четыре входа и четыре фасада, совершенно разных по конструкции и дизайну. Особняк окружал ландшафтный парк с разными породами деревьев.

Чем знаменита семья Глебовых В беседе с «Лентой.ру» литературовед Ирина Шарова рассказала о том, чем знаменита семья Глебовых: «Род Глебовых тесно связан со многими деятелями литературы и искусства России. Так, Мария Богдановна Глебова была прапрабабушкой поэта Александра Сергеевича Пушкина, а статский советник Петр Иванович Глебов был другом отца Пушкина и крестным его младшего сына и брата поэта Льва Сергеевича. Что касается Глебовых — владельцев имения Тарасково, то они породнились с Толстыми. Дело в том, что в 1901 году младшая дочка Глебовых Александра вышла за младшего сына великого писателя — Михаила. Таким образом Владимир Петрович Глебов и Лев Николаевич Толстой стали сватами. Глебовы часто ставили домашние спектакли в Тараскове, и однажды один из них увидел Станиславский, проживавший на даче неподалеку. Константину Сергеевичу очень понравилась игра внука Глебовых Петра, в будущем знаменитого советского актера, всем известного по роли Григория Мелехова в фильме "Тихий Дон". Кстати, породнились Глебовы и с Михалковыми. Мать Петра Глебова — это тетя автора гимна России Сергея Михалкова. Таким образом, знаменитый актер и знаменитый поэт — двоюродные братья».

Глебовы владели усадьбой вплоть до 1918 года, когда она была национализирована и отдана под госпиталь, затем там размещались общежитие и сельский клуб. Потом на базе имения был организован колхоз «Тарасково». В 1973 году усадьба была признана памятником архитектуры и поставлена на госохрану. Однако в начале 1990-х годов главный дом сильно пострадал от пожара и фактически превратился в руины.

По иронии судьбы бывшие владельцы усадьбы Владимир Петрович и Софья Николаевна Глебовы были активными членами Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины. И вот именно их дом пришел в такое удручающее состояние Наталья Кукавка краевед

Но надежда на то, что усадьба Тарасково опять станет жемчужиной Каширской земли, есть: в 2016 году Министерство имущественных отношений Московской области объявило, что усадьба получила новую жизнь. А в 2024 году Мособлнаследие взяло Тарасково под опеку.

Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь

Адрес: Ступино, улица Белопесоцкая, владение 1. Вход: бесплатно.

Свято-Троицкий Белопесоцкий монастырь стоит в поле, и его белокаменный ансамбль виден издалека. Монастырь находится на противоположном берегу Оки и поэтому административно принадлежит городу Ступино. Из Каширы к нему можно проехать по мосту Каширского шоссе и сразу же свернуть на извилистую и потому так названную пьяную дорогу.

В беседе с «Лентой.ру» краевед Наталья Кукавка рассказала об истории монастыря: «Точная дата основания монастыря неизвестна — это конец XV века. В Кашире существуют две легенды об основании обители. Согласно первой, она была основана самим Сергием Радонежским, который, помолившись, поставил тут крест со словами "Быть здесь монастырю". По второй, Дмитрий Донской, разбив лагерь на Белых Песках, как называется это место, поклялся, что построит здесь монастырь, если победит в Куликовской битве».

Однако все это легенды, продолжает историк. Настоящим основателем Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря считается преподобный Владимир Белопесоцкий, пришедший из Великого Новгорода. «Здесь тогда проходила граница Русского государства, и монастырь, являвшийся заодно и крепостью, был очень нужен. До революции здесь проживали около 50 монахов, которых впоследствии расстреляли», — говорит Кукавка.

В советские годы Белопесоцкий монастырь разделил участь многих русских обителей — стал тюрьмой для заключенных, строивших мост через Оку. Вернулся к верующим монастырь лишь в 1992 году, когда здесь состоялось первое богослужение. Сегодня большинство храмов полностью отреставрированы.

Храмы Свято-Троицкого Белопесоцкого монастыря:

собор Троицы Живоначальной, конец XVII века, московское барокко, здесь находится список чудотворной иконы Божией Матери «Утоли мои печали»;

трапезный храм Сергия Радонежского, 1802 год, классицизм;

храм Георгия Победоносца (до 1883-го — храм Николая Чудотворца), 70-е годы XVI века, русский и классический стиль;

храм Усекновения Главы Иоанна Предтечи, 1820-е годы, классицизм.

Музей истории Каширской ГРЭС

Адрес: Кашира, Советский проспект, 2. Вход: бесплатно.

При всей живописности городских и речных пейзажей Кашира считается неофициальной столицей российской энергетики. Значение города для энергетики трудно переоценить, ведь именно в пригороде Каширы в 1922 году по плану ГОЭЛРО и под личным руководством самого Владимира Ленина была построена Каширская ГРЭС — Государственная районная электростанция.

Станция работала на буром угле, газе и мазуте и на момент постройки была второй по мощности в Европе. Здесь же была построена и первая в России ЛЭП — линия электропередачи на 110 киловатт, снабжавшая электричеством Москву вплоть до 2021 года. Сегодня станция находится в стадии модернизации — там устанавливаются современные парогазовые турбины для работы на природном газе.

Побывав в музее истории Каширской ГРЭС, можно узнать обо всех этапах строительства электростанции. Здесь сохранились подлинные документы, письма и вещи первых руководителей. Центральный экспонат музея — макет Каширской ГРЭС.

Главная улица Каширы: что посмотреть Главная улица Каширы — Советская. Она пересекает весь город, и здесь расположены все основные административные и культурные здания. Пройтись по этой улице стоит из-за двух интересных достопримечательностей — Тюремной башни и фигуры Стрельца, которые стали неофициальными символами Каширы. О них в беседе с «Лентой.ру» рассказала краевед Наталья Кукавка: «Горожане прозвали водонапорную башню, построенную в 1910 году для снабжения центра Каширы водой, Тюремной — из-за того, что прямо за ней, за густой и красивой стенкой из елок, расположена городская тюрьма — СИЗО № 5. Сама же башня сегодня — мирный объект. В ней находится хлебная лавка, в которой можно купить знаменитый и очень вкусный каширский хлеб». На той же Советской улице, продолжает в краевед, 10 лет назад был установлен бронзовый памятник Стрельцу, который тут же стал еще одним символом Каширы. По замыслу авторов скульптуры, она символизирует подвиг каширских стрельцов, которые в 1572 году остановили идущую на Москву крымско-османскую армию. «У торжествующе ухмыляющегося стрельца, победившего врагов, тут же появилось имя, — смеется Кукавка. — Согласно городской легенде, стрельца зовут Кашира, и якобы именно от него и пошло название нашего героического города». Высота памятника — 2,5 метра, а вес — более 800 килограммов.

Каширский краеведческий музей

Адрес: Кашира, улица Советская, 46.

Вход: 1-й этаж — 80 рублей, 2-й этаж — 80 рублей.

Эффектное двухэтажное здание с башней 1910 года постройки — одно из доминант Соборной площади. Здесь с 1977 года располагается Каширский краеведческий музей, в котором собраны предметы из разных областей археологии, истории и искусства. Всего в основном фонде музея — 21 975 единиц хранения. Также в музее действуют три постоянные экспозиции:

«Археология Каширы» посвящена доисторическому прошлому Каширской земли; «Кашира в XIV-XX веках» представляет историю Каширы как купеческого центра региона; «Военная крепость XV века» рассказывает об оборонительной системе Каширы.

На втором этаже размещается «Литературно-музыкальная гостиная», где проводятся концерты и лекции.

В Каширском краеведческом музее открыт единственный в мире музей в музее «Серебристые облака». Экспозиция посвящена выдающемуся астроному-исследователю уникальных серебристых облаков священнику Николаю Гришину.

Собор Успения Пресвятой Богородицы

Адрес: Кашира, площадь Володарского, 3. Вход: бесплатно.

«Если пройти от Краеведческого музея еще пару шагов, то взгляду откроется огромный Успенский собор, словно сделанный из золота, — рассказывает краевед Кукавка. — Великолепие и пышность храма поражают. Он возведен в 1842 году на средства каширских чиновников, которые заседали в расположенных здесь же неподалеку присутственных местах. По легенде, чиновники долго копили на храм, желая утереть нос купечеству, которое то и дело возводило прекрасные церкви, которыми и до сих пор славится город. И действительно, храм в стиле ампир с трехъярусной колокольней стал богатейшим культовым сооружением Каширы».

При советской власти в здании располагался склад, а затем автомастерская и стекольная фабрика. Сегодня собор действующий, полностью отреставрирован.

Хлебная площадь

Адрес: площадь Урицкого.

Эта небольшая площадь — одно из самых уютных мест старой Каширы. Попасть к ней просто — надо ориентироваться на шестиярусную голубую колокольню церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы, это доминанта всего города.

«Храм со знаменитой колокольней был построен в 1817 году, — рассказывает Наталья Кукавка. — Существует легенда, что каширские хлеботорговцы были очень впечатлены высокой колокольней Никольского храма в городе Веневе Тульской области, но захотели сделать ее еще выше. Сказано — сделано. Архитектор каширского храма выбрал для колокольни холм на и без того высоком берегу Оки, и колокольня стала одним из символов города».

Восьмигранная Хлебная площадь спроектирована в регулярном плане Каширы от 1777 года. Первоначально все лавки здесь были деревянными, но позже появились каменные торговые ряды, где не только торговали хлебом, но и совершали торговые сделки, ведь Кашира была хлебной столицей юга Подмосковья.

В 2020 году был восстановлен исторический вид Хлебной площади, и сегодня здесь проходят городские мероприятия и ярмарки.

Городской парк

Адрес: Кашира, улица Гвардейская. Вход: бесплатно.

Городской парк Каширы основан в 1936 году и с тех пор является любимым местом отдыха горожан и гостей города. Сегодня парк благоустроен в соответствии с губернаторской программой «Парки Подмосковья». Здесь можно прогуляться по аллеям, встретив на пути необычные арт-объекты — например, «Вежливый фонарь» и «Скамейку-сидейку».

Для детей в парке работает панда-парк, прокат мини-машинок, игровая площадка. Также в парке устроены зоны для любителей активного отдыха — кроссфит-площадка, скейт-парк, баскетбольная и волейбольных площадки. Летом показывают кино под открытым небом, а зимой заливают катки.

Набережная Оки

Адрес: Кашира, улица Фабричная и Нижняя Набережная.

После благоустройства в 2023 году набережная Оки в Кашире стала одной из достопримечательностей города. Проект парящего над рекой деревянного настила на сваях длиной 1,7 километра стал победителем президентского конкурса малых городов и исторических поселений.

К набережной почти от Краеведческого музея ведет ажурная лестница с удобными площадками для отдыха, а на самой набережной располагаются кафе, лавочки, детские игровые и спортивные площадки, а также городские качели.

Топ-5 мест, где поесть в Кашире

Кафе «Сказка»

Уютное кафе с диванчиками расположено в самом центре города. Заведение сфокусировано на узбекской кухне (шашлык, плов, шурпа, манты), но есть и европейские блюда. Посетители оставляют восторженные отзывы и отмечают величину порций.

Адрес: Кашира, улица Советская, 21. Средний счет: 2000 рублей.

Кафе быстрого питания «MiX точка»

Известная сеть на юге Московской области: можно поесть в помещении или взять любое блюдо навынос. Сеть специализируется на простой домашней кухне: здесь широкий ассортимент салатов, горячих блюд, гарниров и десертов. В Кашире точка находится прямо в центре города. Идеально подходит для туристов с детьми.

Адрес: Кашира, ул. Советская 19 Средний счет: 1500 рублей.

Ресторан «Садко»

Ресторан, который находится в отдельно стоящем здании, считается одним из лучших в городе: большинство посетителей хвалят соотношение цены и качества. «Садко» специализируется на русской и европейской кухне, поэтому в меню — привычные блины, борщи, суп с фрикадельками.

Адрес: Кашира, улица Карла Маркса, 25. Средний счет: 2500 рублей.

Кулинария

Небольшое уютное одноэтажное здание в самом центре города. Это не кафе в прямом смысле, а магазин-кулинария, при котором есть кафетерий. Продавец взвешивает выбранное блюдо, и его можно съесть здесь же, за одним из столиков. Салаты, горячие закуски, выпечка, горячее — все вкусное и свежее.

Адрес: Кашира, улица Советская, 26 Средний счет: 1000 рублей.

Фастфуд «На берегу»

Заведение общепита расположено в живописном уголке Каширы — недалеко от смотровой площадки на набережной Оки. Идеальное место для перекуса. Рядом — детская площадка. В меню хот-доги, бургеры, картофель фри, на десерт предлагают блинные рулеты, пончики и сырники. Из напитков можно заказать глинтвейн, лимонады, молочные коктейли. Посетители хвалят кофе.