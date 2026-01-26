Дагестан перевыполнил план по турналогу

В Дагестане за 2025 год собрали почти 49 млн рублей туристического налога. Республика превысила плановые показатели на 17,5 млн рублей.

«УФНС России по Республике Дагестан подвело итоги администрирования туристического налога за 2025 год — в местный бюджет региона поступило 48,9 млн рублей, план перевыполнен на 17,6 млн рублей, или на 156%», — сообщили в Федеральной налоговой службе России.

С января 2025 года туристический налог действует в 6 городах и 22 районах Дагестана, в том числе в Махачкале, Каспийске, Дагестанских Огнях, Дербенте, Избербаше и Кизилюрте. В республике насчитывается 262 классифицированных средства размещения туристов, количество налогоплательщиков, обязанных представлять декларации, составляет 246.

В налоговой службе региона отмечают, что перевыполнение плановых показателей по сбору туристического налога стало возможным благодаря формированию достоверной базы объектов размещения и адресной работе с налогоплательщиками.

О туристическом налоге

Туристический налог действует в регионах России с начала 2025 года. Сбор в прошлом году составлял не менее 1% от стоимости проживания. Налог взимается с гостей в отелях и иных средствах размещения и включается в счет при заселении. Средства туристического налога направляются на развитие инфраструктуры, благоустройство, создание новых туристических сервисов и повышение качества городской среды. Дополнительные поступления формируют ресурс для ремонта дорог, улучшения экотроп, развития санитарных зон, модернизации точек притяжения и повышения уровня безопасности туристов.