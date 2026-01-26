Глобальный сбой в системе Leonardo затронул десятки российских авиакомпаний

Глобальный сбой в системе Leonardo (Сирена-Трэвел) затронул десятки российских авиакомпаний. На платформе обслуживается более 60 российских перевозчиков, включая крупнейших – «Аэрофлот, «Победу», S7, Utair и другие, а также венесуэльская Conviasa и белорусская «Белавиа».

Отметим, что через систему проходит около 80–90% всех бронирований авиабилетов в России. Проблемы затронули большинство каналов продаж, возможны корректировки расписания рейсов и задержки при обработке бронирований. По предварительным оценкам, ограничения могут коснуться десятков тысяч человек, планировавших перелеты в ближайшие дни.

Российские аэропорты также предупредили о последствиях неполадок. В частности, Сочи сообщил о вероятных изменениях в расписании из-за проблем с регистрацией, а в Пулково отмечают, что регистрация и обслуживание рейсов осуществляются совместно с авиакомпаниями, однако при продолжительном сбое возможно увеличение времени обслуживания пассажиров.

Росавиация и Минтранс усилили мониторинг за работой отечественного воздушного транспорта, чтобы минимизировать влияние возникших сложностей на расписание полетов. Например, где это возможно, пассажиров регистрируют вручную.

Для путешественников сбой может проявляться в виде невозможности зарегистрироваться онлайн, сдать багаж вовремя или изменить билет через сайт. В таких случаях авиакомпании рекомендуют: заранее приезжать в аэропорт, сохранять все электронные билеты и подтверждения бронирований, связываться с контактным центром для уточнения ситуации и набраться терпения при ожидании в очередях.

Читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома» сообщили, что сотрудники кол-центров не могут получить доступ к бронированиям пассажиров, что приводит к дополнительным задержкам и осложняет обработку заявок. Пассажирам рекомендуют заранее проверять информацию о рейсах и учитывать возможные изменения при планировании поездок.