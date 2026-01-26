Центр адаптивного спорта и туризма на курорте «Архызе» открылся в новой локации

Обновленный и расширенный Центр адаптивного спорта и туризма для детей с ограниченными возможностями здоровья открыли на всесезонном горном курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, сообщили журналистам в пресс-службе курорта.

«Центр "Архыз 2.0" теперь располагается напротив инфоцентра в поселке Лунная Поляна, что позволило создать полностью безбарьерную и комфортную среду для участников программы и их семей. В новом сезоне возможности центра значительно расширены, они включают профессиональных инструкторов с опытом работы с детьми с ОВЗ, бесплатное предоставление специализированного снаряжения, учебный детский склон с траволатором в 10-метровой доступности от здания, комфортную зону ожидания для родителей и сопровождающих», — говорится в сообщении.

Для участников социальной программы также предусмотрен организованный трансфер при поддержке Минспорта Карачаево-Черкесии — бесплатный шаттл Черкесск-Архыз-Черкесск три раза в неделю, который начнет курсировать 27 января.

«Горы должны быть доступны каждому. Сегодня "Архыз" становится местом, где мечты детей с ОВЗ становятся реальностью — на лыжах, в кругу семьи, среди величия Кавказа. "Архыз 2.0" — не просто центр, а пространство равных возможностей, где каждый ребенок может покорить гору», — цитирует пресс-служба гендиректора курорта Романа Киранчука.

Руководитель Центра адаптивного спорта и туризма Андрей Кузнецов подчеркнул, что в новом в здании созданы все условия для комплексной реабилитации через адаптивный спорт.

В горнолыжном сезоне 2024/2025 в "Архыз 2.0" провели более 300 часов занятий для 43 детей с ОВЗ, включая ребят с диагнозами РАС, синдром Дауна.

Обучающие инклюзивные программы для детей и подростков рассчитаны на возраст от четырех до 18 лет и включают курсы по горным лыжам, которые проводятся бесплатно по программе "Лига мечты". Проект реализуется по инициативе благотворительного фонда "Мантера".

"Архыз" — один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает две туристические деревни, более 30 отелей, 27 км трасс с системой искусственного снегообразования и девять канатных дорог, высокогорный байк-парк с трассой в 25 км.