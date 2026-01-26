Администрация курорта Домбай опровергла рассказ сноубордиста о встрече с волком

Администрация горнолыжного курорта на Домбае в Карачаево‑Черкесии опровергла рассказ сноубордиста о том, что на склоне его преследовал волк. На самом деле это была собака, которая находилась под присмотром владельца и не проявляла враждебности, пишет «Подъем». Волки на трассах Домбая не появляются, заверили в руководстве спортцентра.

© tourdom.ru

Ранее о столкновении сноубордиста со зверем сообщил телеграм-канал 112. Судя по опубликованной видеозаписи, похожее на волка животное действительно появилось на склоне и побежало за человеком.

Случаи, когда дикие звери выходили на горнолыжные склоны и преследовали людей, не такая уж редкость. В 2019 году в Красной Поляне туриста пытались догнать несколько диких кабанов. Ему удалось скрыться, а курорт временно ограничил движение на этом участке. В 2020 году в Шерегеше сноубордистов и лыжников пугали стаи волков. В 2022 году на одну из трасс Алтая вышел бурый медведь. Курорт временно закрывал склон, чтобы дать животному возможность уйти, а спортсмены остались невредимы.

За рубежом также были известны подобные случаи: в Румынии медведь гонялся за лыжником на курорте Предеал, в США лось преследовал сноубордистов на склонах Jackson Hole расу Mountain Resort, а в Канаде гризли пересекал трассу на курорте Lake Louise.