Во Владивостоке закрыли подпольную гостиницу

Незаконную гостиницу, несколько лет работающую в жилом доме на улице Пихтовой во Владивостоке, закрыли по решению Первомайского районного суда города. По информации прокуратуры Приморского края, за два года в помещении было три пожара.

"Проверка прокуратуры показала, что предприниматель организовал в жилом доме на земле под ИЖС полноценный гостиничный комплекс на 30 номеров с онлайн-бронированием через сайт", - говорится в сообщении.

При этом предприниматель игнорировал законы, используя помещение под коммерцию, что нарушало целевое назначение земли. Проверка также показала, что в здании с 2023 по 2024 год было три пожара. Были грубо нарушены правила пожарной безопасности. Заселения происходили без оформления документов, не проводились инструктажи по безопасности.

Уточняется, что сначала прокуратура через суд добилась запрета на эксплуатацию, а затем - окончательного решения о ликвидации подпольной гостиницы. Работа по выявлению и пресечению подобных незаконных объектов, ущемляющих права граждан и создающих угрозу их безопасности, будет продолжена.