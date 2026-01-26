Волк погнался за отдыхающим на горнолыжном курорте в России

© Lenta.ru

Отдыхающий на горнолыжном курорте в России мужчина едва не стал жертвой нападения волка. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, лесной хищник погнался за сноубордистом во время его спуска на горнолыжной трассе в Домбае. Зверь попал на видео туриста, догнать россиянина он не смог.

