Состоялось техническое открытие сноупарка на сахалинском курорте «Горный Воздух»
В воскресенье, 25 января, на Сахалине состоялось техническое открытие сноупарка на горнолыжном курорте «Горный Воздух». Сноупарк открыт для посетителей ежедневно — теперь можно приходить в удобное время, изучать акробатические фигуры и постепенно совершенствовать навыки фристайла.
Как сообщили EastRussia в пресс-службе СТК «Горный воздух», территория сноупарка разделена на две зоны: для начинающих (с более простыми и мягкими фигурами) и для продвинутых райдеров (с экстремальными и технически сложными элементами). Это позволяет каждому выбрать подходящую площадку и фигуры в соответствии со своим уровнем, постепенно наращивая сложность. В ближайшее время в нижней части сноупарка появятся новые элементы — рейлы.
Для безопасного катания необходимо соблюдать правила:
– обязательно использовать шлем;
– не заезжать в зону сноупарка, пока предыдущий райдер не завершил проезд;
– не задерживаться на разгонках и в зоне приземления;
– соблюдать очередность и уважительно относиться к другим посетителям на склоне.