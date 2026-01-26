Состоялось техническое открытие сноупарка на сахалинском курорте «Горный Воздух»

В воскресенье, 25 января, на Сахалине состоялось техническое открытие сноупарка на горнолыжном курорте «Горный Воздух». Сноупарк открыт для посетителей ежедневно — теперь можно приходить в удобное время, изучать акробатические фигуры и постепенно совершенствовать навыки фристайла.

© Соцсети

Как сообщили EastRussia в пресс-службе СТК «Горный воздух», территория сноупарка разделена на две зоны: для начинающих (с более простыми и мягкими фигурами) и для продвинутых райдеров (с экстремальными и технически сложными элементами). Это позволяет каждому выбрать подходящую площадку и фигуры в соответствии со своим уровнем, постепенно наращивая сложность. В ближайшее время в нижней части сноупарка появятся новые элементы — рейлы.

Для безопасного катания необходимо соблюдать правила:

– обязательно использовать шлем;

– не заезжать в зону сноупарка, пока предыдущий райдер не завершил проезд;

– не задерживаться на разгонках и в зоне приземления;

– соблюдать очередность и уважительно относиться к другим посетителям на склоне.