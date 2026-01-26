В Дагестане реализуют семь проектов в сфере агротуризма

В Дагестане семь фермерских проектов получат финансовую поддержку по программе развития агротуризма в 2026 году. На создание гостевых зон отдыха и строительство модульных домов для туристов в разных районах республики направят 65 млн рублей.

«По результатам конкурсного отбора Минсельхоза России сразу семь фермерских хозяйств Дагестана стали победителями отбора на получение гранта "Агротуризм". В 2026 году на развитие туристической инфраструктуры в сельской местности будет направлено 65 млн рублей бюджетных средств», — сообщили в пресс-службе правительства республики.

По данным кабмина, проекты будут реализовывать в Буйнакском, Гунибском, Акушинском, Кумторкалинском, Хасавюртовском, Хунзахском и Табасаранском районах. В результате будут созданы 19 новых модульных домиков, новые зоны отдыха появятся в живописных местах Дагестана.

Кроме того, в правительстве заявили, что уже отобраны еще два масштабных проекта на 2027 год — в Кизилюртовском и Гунибском районах. Ранее сельхозпредприятия Дагестана реализовали восемь проектов в сфере агротуризма. Каждое из хозяйств получило на развитие по 10 млн рублей.