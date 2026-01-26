За год в России вдвое выросло число длительных задержек авиарейсов

В 2025 году пунктуальность авиаперевозок в России заметно ухудшилась. Доля вылетов с опозданием свыше 3 часов удвоилась до 4% от 865 тыс. проанализированных рейсов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «АльфаСтрахования».

Аналогичная динамика зафиксирована и по задержкам более 4 часов – показатель вырос с 1 до 2%.

В пересчете на пассажиропоток при среднем заполнении в 150 мест это означает, что около 4,5 млн человек на борту 30,5 тыс. рейсов ожидали вылета более 3 часов, из них примерно 3 млн провели в терминалах свыше 4 часов.

Кроме того, каждый восьмой рейс стартовал с опозданием не менее одного часа. Статистика страховых выплат подтверждает тренд. В 2025 году «АльфаСтрахование» урегулировало 133,9 тыс. случаев, связанных с задержками и отменами, что на 287% больше по сравнению с 2024 годом.

Доля рейсов, отправившихся по расписанию (с отклонением не более 15 минут), за год сократилась с 71 до 59% и существенно уступает уровню 2023-го, когда показатель превышал 80%.

В Московском авиаузле лидерами по пунктуальности в 2025 году остались Шереметьево и Домодедово, где вовремя вылетала половина рейсов. При этом у Шереметьево показатель снизился с 67% годом ранее, у Домодедово – с 55%. Во Внуково своевременные отправления сократились с 41 до 32%, в Жуковском – с 40 до 36%.