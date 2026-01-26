Названы популярные у россиян направления по стране на 23 Февраля

На праздничные выходные в феврале 2026 года (20—23 февраля) россияне забронировали на 33% больше поездок по стране, чем годом ранее. Об этом свидетельствуют данные сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», которые есть в распоряжении RT.

«Среди российских направлений наибольший прирост спроса зафиксирован в Мурманске — количество бронирований увеличилось в несколько раз», — подчеркнули аналитики сервиса.

Повышенный интерес, по их словам, отмечается к городам с развитой туристической инфраструктурой и насыщенной экскурсионной программой: число бронирований в Нижнем Новгороде выросло более чем в два раза, в Ярославле — на 63%, в Москве и Казани — в полтора раза.

«В топ-10 популярных городов по числу бронирований на февральские праздники в 2026 году вошли Санкт-Петербург, Москва, Мурманск, Эсто-Садок, Иркутск, Сочи, Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Архыз», — поделились эксперты.

Также они отметили, что средняя стоимость ночи в бронированиях российских туристов в отелях и апартаментах по стране на период праздников на данный момент составляет 6950 рублей, что на 7% ниже показателя прошлого года (7,5 тыс. рублей).

