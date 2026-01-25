Почему Крым придерживается низкой ценовой политики

Глава комитета по курортам и туризму Государственного Совета Крыма Роман Тихончук в эфире телеканала «Крым 24» говорил о необходимости поддержания конкурентоспособности региона. Он отметил, что предприниматели полуострова стремятся устанавливать цены на отдых ниже, чем в Краснодарском крае, ближайшем конкуренте.

© runews24.ru

По словам Тихончука, низкая стоимость отдыха – одно из главных преимуществ Крыма, привлекающее туристов, несмотря на более удобную логистику в соседнем регионе. Следует помнить, что при выборе места отдыха люди принимают во внимание не только удобство проезда, но и общую стоимость путешествия.

Кроме того, представитель туристической сферы Крыма сообщил о реализации масштабных программ в рамках инвестиционных проектов «Пять морей и озеро Байкал» и «Золотые пески России», позволяющих существенно увеличить номерной фонд и улучшить инфраструктуру наиболее востребованных курортных территорий полуострова.

С конца января меняются правила въезда российских туристов в Египет.

Более половины туристов приезжают в Крым не просто на отдых, а за лечением.