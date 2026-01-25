Названы самые бюджетные направления для зимних семейных поездок

Еврейская автономная область стала самым бюджетным направлением для семейных поездок
Рейтинг самых доступных направлений для зимних путешествий семьями возглавили Еврейская автономная, Орловская и Брянская области. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса Туту.
«Самым бюджетным направлением стала Еврейская автономная область. Средняя стоимость билетов туда-обратно на семью из трех человек составляет около 17 тысяч рублей, а проживание в отеле на 3 ночи будет стоить около 7 тысяч рублей. В целом поездка обойдется семье примерно в 24 тысячи рублей», — рассказали эксперты.
Они также отметили, что на втором месте Орловская область.
«Семейное путешествие сюда в среднем стоит 25 тысяч рублей: около 13 тысяч рублей будут стоить билеты, еще 13 тысяч рублей — проживание в отеле на три ночи. Регион подойдет для спокойных зимних поездок с прогулками по историческому центру и поездками за город», — добавили аналитики.
По данным сервиса, третье и четвертое места заняли Брянская и Смоленская область соответственно.
«Поездка для семьи из трех человек в среднем обойдется в почти 26 тысяч рублей, из которых 13 тысяч рублей уйдут на билеты, а 12 тысяч рублей на проживание в отеле. На четвертом Смоленская область. Средний бюджет поездки составляет 29 тысяч рублей, где 12 тысяч рублей приходится на билеты на троих, а 17 тысяч рублей — на отель на три ночи. Направление традиционно выбирают для неспешных поездок с посещением музеев и исторических маршрутов», — заключили специалисты.