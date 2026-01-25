Названы самые бюджетные направления для зимних семейных поездок

Рейтинг самых доступных направлений для зимних путешествий семьями возглавили Еврейская автономная, Орловская и Брянская области. Об этом «Газете.Ru» рассказали аналитики сервиса Туту.

«Самым бюджетным направлением стала Еврейская автономная область. Средняя стоимость билетов туда-обратно на семью из трех человек составляет около 17 тысяч рублей, а проживание в отеле на 3 ночи будет стоить около 7 тысяч рублей. В целом поездка обойдется семье примерно в 24 тысячи рублей», — рассказали эксперты.

Они также отметили, что на втором месте Орловская область.

«Семейное путешествие сюда в среднем стоит 25 тысяч рублей: около 13 тысяч рублей будут стоить билеты, еще 13 тысяч рублей — проживание в отеле на три ночи. Регион подойдет для спокойных зимних поездок с прогулками по историческому центру и поездками за город», — добавили аналитики.

По данным сервиса, третье и четвертое места заняли Брянская и Смоленская область соответственно.