Знаменитый туристический маршрут: как будут расширять «Золотое кольцо» России

Самый знаменитый туристический маршрут европейской части России «Золотое кольцо» будет значительно расширен. В него войдут не только новые города, но и села.

В 2027 году туристическому маршруту «Золотое кольцо России» исполнится 60 лет. В оригинальной версии в него входит девять городов: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир, Углич. Однако уже давно ведутся дискуссии о включении в маршрут других точек. И вот в преддверии юбилея было объявлено о том, что маршрут увеличат. Он станет больше сразу на... 49 исторических мест! Кроме того, «Золотое кольцо» теперь будет подразумевать не просто маршрут, а линейку туристических услуг на любой вкус и кошелек. Традиционные автобусные экскурсии, 14 специальных автотуров, речные круизы, железнодорожные туры — все это будет объединено общим названием.

Теперь это целая экосистема путешествий, где можно выбрать и темп, и формат, и сюжет: от паломнического тура по Дивееву до гастрономических выходных в Вятском. Мы соединяем мощный бренд с современными трендами, — прокомментировал заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

В маршрут впервые войдут не только города, но и сельские населенные пункты. Также «Золотое кольцо» зайдет на территории Нижегородской и Тверской областей, которые ранее были не охвачены.

Путеводитель по расширенному маршруту займет уже не привычный туристический буклет, а целую книжку. А чтобы объездить его целиком (все 58 мест), понадобится более двух месяцев (вместо двух-трех недель, которые занимает содержательный маршрут по стандартному «Золотому кольцу»). И если оригинальное путешествие еще можно попробовать уложить в две недели — стандартный отпуск, то новое — без шансов. Конечно, на некоторые города хватит одного дня: например, Углич и Мышкин, которые находятся в 40 километрах друг от друга и не обладают большим количеством достопримечательностей. Но на Нижний Новгород, Александров или, например, живописный Плес нет смысла выделять всего лишь полдня. Даже за один день в них не охватить весь пласт культуры и истории.

Так что если у вас в планах проехать по всему обновленному «Золотому кольцу», осмотреть все наиболее значимые достопримечательности, то стоит готовиться к почти трехмесячному путешествию. Рассчитывайте, что вы проведете по паре дней в наиболее крупных и известных городах маршрута, по дню в 33-х городках поменьше, и еще как минимум восемь дней уйдет, чтобы ознакомиться с деревнями и селами. Но это при идеальных условиях, с необходимыми остановками на еду, отдых и сон. Таким образом, реалистично подобная поездка займет порядка 65-70 дней. И речь в таких подсчетах идет о сугубо личном транспорте. Экскурсионные автобусы ездят с меньшей скоростью, а с общественным транспортом ситуация в каждом пункте разная (в некоторых поселках он ходит всего пару раз в день). Поэтому, если вы не располагаете личным автомобилем, меньше чем за три месяца проехать новое кольцо и не рассчитывайте — точно не получится.

Впрочем, большинство путевок и не будет охватывать все-все. Скорее, каждое предложение будет включать в себя посещение одной-двух областей, рассчитанное на 7-14 дней.

«Вечерняя Москва» обратилась к экспертам, чтобы узнать хотя бы об основных точках нового «Золотого кольца». Свои рекомендации предложили кандидаты наук и доценты Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев и Татьяна Ледащева. В новый маршрут вошел город Александров Владимирской области, который сыграл важную роль в истории России во времена Ивана Грозного (здесь царь подолгу проживал вместе с семьей). На протяжении нескольких лет Александровская слобода являлась главным политическим и культурным центром русского государства и центром опричнины.

В состав маршрута также вошел поселок Боголюбово Владимирской области. В нем можно посетить историко-ландшафтный комплекс регионального значения «Боголюбовский луг — церковь Покрова на Нерли» (храм построен в 13 веке), — делится Пинаев.

В Муроме, помимо исторических зданий, можно увидеть вантовый мост через Оку, признанный «самым красивым мостом России».

В Ярославской области в состав нового кольца включили населенные пункты, давно известные путешественникам, и менее популярные места. Обязательно надо побывать в селе Годеново, которое известно прежде всего как место пребывания Животворящего Креста Господня — святыни, привлекающей множество православных паломников.

Из населенных пунктов Ивановской области в состав нового кольца вошел поселок Палех, где будут интересны Музей палехского искусства, Дом-музей Павла Корина, Музей лаковой миниатюры. В Шуе надо посетить Музей мыла, — посоветовала Татьяна Ледащева.

Костромскую область в маршруте представит в том числе поселок Сусанино — родина знаменитого героя. Московская область тоже предложит немало возможностей туристам, которые поедут по расширенному маршруту. А вот Тверская область представлена всего двумя населенными пунктами: Кашин и Калязин. Последний известен своей колокольней, стоящей среди воды, — она неизменно привлекает любителей эффектных фотосессий.

Нижегородская область обогатит маршрут большим количеством достопримечательностей. Туристов примут город Выкса, пушкинское село Большое Болдино, наконец, сам Нижний Новгород.

Как все начиналось

Автор термина и самой идеи кольцевого маршрута — журналист и литератор Юрий Бычков, опубликовавший в газете «Советская культура» в 1967 году серию очерков о древнерусских городах под общей рубрикой «Золотое кольцо». Позднее это название было присвоено туристическому маршруту. Идея «Золотого кольца» основана на городах Северо-Восточной Руси, в которых сохранились уникальные памятники истории и культуры России, центры народных ремесел.

