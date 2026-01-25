Туристов обяжут регистрироваться в любых «местах размещения»

Туристы будут обязаны регистрироваться в любых «местах размещения», а не только в тех, которые традиционно входят в их перечень. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом МВД «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства».

Сейчас в этом законе, который был принят еще в 1993 году, содержится ограниченный список объектов, где могут быть зарегистрированы туристы. Это «гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, туристская база». МВД предлагает убрать из текста документа все наименования и заменить их более широким понятием: «гостиница или иное средство размещения».

В пояснительной записке ведомства говорится, что новшество необходимо для приведения правил регистрации туристов в соответствие с терминологией, которая используется в законе «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Там говорится только о «средствах размещения» без конкретизации, какие виды к ним относятся. Однако они есть в ГОСТе, введенном в 2016 году. В этом документе кроме гостиницы, санатория, дома отдыха, пансионата, кемпинга и туристской базы есть еще такие объекты как хостелы, общежития, меблированные комнаты, сервисные апартаменты, а также клубные дома, виллы, особняки, коттеджи, дачные и гостевые дома, и даже «сельские хижины, избы, юрты, шале и бунгало».

Для турбизнеса это означает, что становится меньше серых зон, а значит, должно сократиться число формальных споров о том, какие типы объектов подпадают под действие закона.

Документ пока только появился на официальном портале опубликования проектов нормативно-правовых актов и еще даже не внесен в Госдуму. Если его примут, то после подписания президентом РФ пройдет еще 3 месяца, пока он вступит в силу.