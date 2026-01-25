В Госдуме доработают законодательство о гостевых домах

Комитет по туризму Госдумы в феврале проведет круглый стол в том числе по проблемам гостевых домов, после чего будут выпущены рекомендации по изменению законодательства. Такая инициатива появилась после бурного обсуждения этой темы в телеграм-канале председателя комитета Сангаджи Тарбаева и публикаций TourDom.ru.

Напомним, владельцы гостевых домов высказали ряд претензий к существующим нормам. В частности, они массово жалуются на перевод на коммерческие тарифы за коммунальные услуги, требования регистрации гостей в органах МВД, есть вопросы к параметрам ГД, статусу земельных участков и так далее. Наиболее проблемные моменты владельцы гостевых домов сформулировали в 23 пунктах.

В Госдуме ответили оперативно.

«Любое мнение владельцев гостевых домов важно. Все присланные и высказанные вслух замечания, обращения и предложения фиксируются, собираются и анализируются», – прокомментировал Сангаджи Тарбаев. Он напомнил, что легализация гостевых домов проходит в экспериментальном порядке, а «формат эксперимента предполагает выявление на практике проблем в оказании услуг гостевых домов и, соответственно, существующих в законодательстве пробелов».

На февраль Комитет по туризму запланировал выездной круглый стол, где обещают поднять наиболее острые вопросы, связанные с гостевыми домами. На мероприятие будут приглашены представители всех 22 регионов, где проходит эксперимент.

«По итогам Комитет по туризму выпустит перечень рекомендаций, где среди прочего будут предложены варианты по изменению законодательства или подзаконных актов, определяющих принципы деятельности гостевого дома», – добавил Сангаджи Тарбаев.

Ранее мы написали, что коммунальщики стали отключать электричество гостевым домам, владельцы которых отказываются переходить на коммерческие тарифы.